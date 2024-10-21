早前施政報告提到，金管局與人行正推動兩地快速支付系統互聯，即香港的轉數快（FPS）與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯。

報道綜合消息指，有關潛在用途包括企業跨境出糧、香港政府跨境發放綜援金等，因目前已有的掃碼支付，已可解決在內地消費支付問題，但有關方面期望兩地互聯將來也可涵蓋跨境零售消費。

報道指6月推出後，屆時港人透過FPS並輸入手機號碼或銀行帳戶號碼，便可將人民幣即時匯到內地，港人可直接將香港銀行戶口的人民幣或經香港銀行將港元兌換人民幣後進行轉帳，方便在大灣區退休的港人將錢匯入內地使用，或港人匯錢予身在內地的長者親人，又或在港工作的內地人匯錢給內地的家人等。

同時，國內居民則可透過IBPS經當地銀行兌換港元轉帳到香港，其中可利便他們支付在港讀書子女的學費及生活費等。由於經兩地快速支付系統互聯轉帳是即時到帳，故會更快捷和方便。

報道引述消息指，是次互聯的潛在突破點，不但便利個人對個人轉帳，也可能做到企業對個人轉帳，或個人對企業轉帳，如國內企業跨境出糧予在港工作的內地員工、香港企業跨境出糧在內地工作的港人、內地居民替在港子女跨境繳交學費予學校，甚至香港政府向受資助選擇北上安老的長者跨境發放綜援金等。金管局與人行也有作相關方向性的討論，並期望互聯服務亦包括企業對個人或個人對企業的跨境支付。

IBPS類似香港轉數快，是人行為適應網上支付業務特點而建設運行的跨行清算平台，把不同商業銀行的網上銀行連接在一起，被稱為「超級網銀」， 單筆轉帳限額為5萬元人民幣。

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