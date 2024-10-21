雖然人行行長早前聲明，LPR將下調「20-25個基點」，但今日LPR減息幅度多過市場預期，市場原預期1年期下調20基點，5年期下調25個基點（由於抵押貸款增長壓力大於常規貸款）。

歷史上，1年期LPR比7天OMO利率下調更多的情况比5年期LPR更為罕見。這是1年期LPR第二次比OMO利率下調更多，上一次是在2021年第四季度。但自2022年以來，5年期LPR比OMO利率下調更多，5年期LPR與7天回購利率之間的差距從2021年第四季度的245個基點縮小到目前的210個基點。今天1年期LPR下調25個基點是歷史上最大的一次下調，即使在COVID初期爆發期間，最大的一次下調也僅為20個基點。自2024年初以來，隨著抵押貸款增長負增長，5年期LPR的下調明顯加快。

劉潔認為，今日的舉措呼應該行的觀點，即在美聯儲轉向和自身經濟政策轉變後，中國人民銀行將更果斷地減息，政治局在9月的政治局聲明中罕見地要求央行「強力減息」，這是首次對央行利率提出如此精確的指導。認為人行在2024年第四季度有更多的放鬆空間——人行行長已經討論了在年底前再降25-50個基點存款準備金率（RRR）（渣打認為這可以與更強的政府債券發行同步，以確保順利發行）。

劉潔表示，雖然渣打目前的預測仍然保守，僅在第四季度減息10個基點，但認為減息速度加快的風險正在上升——根據目前市場對美聯儲減息的定價，預計人行在可預見的未來每次美聯儲基金利率下調25個基點時，將OMO利率下調10個基點是合理的——根據目前市場對美聯儲減息的定價，人行可能在2024年底前將OMO利率再下調10至20個基點至1.3至1.4%，並在2025年中期再下調30至40個基點至約1.0%。

劉潔表示，對利率的即時市場影響可能有限，現金債券仍在等待未來2至3周內發布的實際供應細節，而銀行間流動性狀況受到股市表現的影響。認為10年期國債收益率今年將基本保持在2.1%，然後在2025年第一季度進一步降至2.0%，在2025年底降至1.8%。短期內，NDIRS整體下行空間有限，7天回購利率（儘管減息，但上月平均為1.95%）可能在短期內保持高於整個NDIRS曲線。

在人民幣方面，中國人民銀行的更積極立場提振了股市情緒，進而提振了人民幣。認為在美國大選前，美元兌人民幣匯率可能保持在7.05-7.15之間。由於長期美元兌離岸人民幣已成為最受歡迎的「特朗普交易」之一，且倉位已建立，認為特朗普勝選時，美元兌離岸人民幣僅會上升至7.25-7.30。在哈里斯勝選的情况下，考慮到倉位、積極的季節性因素以及對A股的風險情緒增強，人民幣可能在短期內表現優於其他貨幣——認為美元兌離岸人民幣在正常化之前，超調至6.85-6.90並非不可能。

其他報道

FPS與IBPS據報明年6月 推跨境「快速支付系統互聯」

韓國出口放緩 半導體出口保持堅挺

華潤飲料IPO據報上限定價

A股三大指數高開 1年期及5年期以上LPR下調0.25厘

人行下調LPR利率25基點 多過預期

恒指低開73點 科指跌0.44% 龍湖、蔚來跌3%

港股ADR跌29點 夜期低水22點 中電、平保、中興等業績

遠洋集團：英國重組計劃會議將於11月22日舉行

51信用卡折讓約14%配股 籌3880萬元

丘鈦：終止建議分拆昆山丘鈦微電子A股上市

北水增持工行 減持盈富