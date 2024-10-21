港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升1.89點子至4.31494%，是10月17日後最高，當日報4.32952%。對上一次終止3連跌是10月15日，當日拆息報4.4225%。
港元現報7.7708元貶值3點子，曾貶值最多14點子，報7.7719元，亦曾升值最多24點子，報7.7681元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為458.29億元，較再上一日增10.32億元，總結餘是10月14日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.05點子至4.18905%，是9月23日後最低；1星期HIBOR升0.48點子至4.32274%，是10月17日後最高；2星期HIBOR跌2.94點子至4.31351%，是9月26日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.45點子至4.3472%，是10月10日後最高；6個月期HIBOR升5.29點子至4.21066%，是9月2日後最高；12個月期HIBOR升5.23點子至4.09595%，是10月8日後最高。
美元指數現報103.439貶值0.054點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6641%，連續3日擴闊，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.7711%。
對上一次連續3日擴闊，是2024年8月22日，當日利差報-1.3953%。
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