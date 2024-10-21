瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪指，最近與在岸投資者的交流顯示情况發生了重大變化 ，雖然過去 12 個月大多數人的展望悲觀，但部分投資者的情緒似乎已明顯轉為樂觀。這種樂觀情緒主要來自政府經濟議程的明顯轉變以及政策支持落地的緊迫性。
對於這些投資者來說，問題更多是經濟 「何時及如何」，而非「能否」被扭轉。如果政策支持未能如期落地，該樂觀情緒可能會逐步消退，雖然這或能構成一定短期股價支撐，即使經濟資料令人失望。
王宗豪指，下個季度前後是跟蹤政府後續政策的關鍵節點，尤其是下一次全國人大常委會會議，許多投資者目前預計該會議將在 11月，而非10月舉行。投資者普遍認同香港上市公司中存在更多結構性投資機會，其中互聯網行業是首選。
王宗豪指，大多數投資者似乎認同我們的觀點，即最新的政策舉措似乎旨在提高資產價格，從而支撐預期和消費（通過財富效應）。大多數人認為這些措施更可能推高股價，而非房價，儘管一些投資者注意到地方政府關鍵考核指標的潛在變化可能使地方管理部門有更大動力去推高房價。地方政府債務置換如何支持經濟仍然存在較大不確定性，大多數人認為其有效性將取決於執行細則。
該行與外國投資者的交流顯示，此次反彈中多頭投資者的參與度仍相當有限，因為迄今為止出台的措施仍未令許多投資者信服，認為經濟依然呈下行趨勢。對於一些參與此次反彈的投資者來說，他們之前可能顯著低配中國，並擔心可能會看到如2015 年一樣由流動性驅動的反彈。
儘管如此，投資者對中國的關注度上升，該行認為若一些關鍵經濟指標，尤其是名義社零能企穩，一些多頭投資者可能重返中國市場。目前，鑒於迄今為止流入資金的短期屬性，股市波動性可能加大。
與該行交流的在岸投資者似乎更看好香港上市公司，尤其是互聯網公司，主要考慮到它們的回購計劃、競爭環境穩定以及盈利增長強勁。
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