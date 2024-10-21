內地今早公布下調LPR，恒指低開73點後曾跌最多239點，A股先跌後升，恒指半日亦跌幅收窄。人行下調LPR利率25基點，1年期降幅多過預期，及破紀錄，內銀股普遍向下。
恒指今早低開73點，高位升41點，低位跌239點，高低波幅281點。上升股份比例為25.25%，下跌為30.49%，無升跌為44.25%。
恒指半日跌114點或0.55%，報20689點，大市成交金額1072億元；國指跌41點或0.55%，報7430點。恒生科技指數收報4589點，跌0.25%。
藍籌股成交金額465.45億元，佔大市成交43.41%；科指成份股成交金額323.9億元，佔大市成交30.21%；國指成份股成交金額417.31億元，佔大市成交38.92%。
24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少26.76%，至132.73億元，佔大市成交12.37%。牛熊證成交金額50.89億元，減少39.04%；窩輪成交金額81.84億元，減少16.28%。
藍籌26隻升，52隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升8.1%，收報32.7元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌3.68%，收報125.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報32.7元，升8.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報40.4元，跌5.05%。
恒指受制於10天線(20918.69點)，曾跌穿20天線(20640.35點)。科指受制於10天線(4652.08點)，曾跌穿20天線(4527.03點)。
北水南下合計淨流入59.69億元，終止單日流出。
內銀股
建行（0939）收報6.1元，跌0.81%。
農行（1288）收報3.95元，跌1.25%。
工行（1398）收報4.72元，跌1.46%。
郵儲行（1658）收報4.69元，跌2.09%。
交行（3328）收報6.21元，跌1.11%。
招行（3968）收報39.85元，跌1.24%。
中行（3988）收報3.8元，跌1.04%。
遠洋集團（3377）：英國重組計劃會議將於11月22日舉行。收報0.32元，無升跌。
51信用卡（2051）折讓約14%配股 籌3880萬元。收報0.18元，升5.88%。
丘鈦（1478）：終止建議分拆昆山丘鈦微電子A股上市。收報5.03元，升1%。
多間公司最快今日公布業績，績前表如下，中海宏洋（0081）收報2.26元，升0.89%。
中電（0002）收報67元，無升跌。
陸控（6623）收報12.5元，升1.46%。
中國平安（2318）收報49.45元，跌1%。
中興通訊（0763）收報21.6元，升3.6%。
中國建築興業（0830）第三季多賺28%。收報1.99元，跌1.49%。
中石化（0386）等多家重磅國企及大股東獲融資回購增持。中遠海能（1138）亦接獲股東增持歺知。收報4.7元，跌0.21%。
紫金礦業（2899）第三季純利93億人幣升58%。收報17.64元，升2.56%。
奈雪的茶（2150）第三季直營門店淨減66間。收報1.44元，跌2.04%。
冠中地產（0193）盈喜，料全年轉嫌400萬。收報0.395元，無升跌。
國泰航空（0293）推爾雅商務客艙，升級機隊。收報7.99元，跌0.13%。
嘉利國際（1050）受惠人工智能，料中期盈利升逾30%。收報0.83元，跌3.49%。
商湯（0020）徐立：行業處於通用人工智能轉折點。收報1.68元，升1.2%。
李嘉誠、李澤鉅，減持郵儲行（1658）。收報4.69元，跌2.09%。
莎莎（0178）預警中期盈利跌最多69%，北上旅遊拖累。莎莎上季港澳同店銷售跌20.7%，北上嚴重削弱本地消費力。收報0.7元，跌5.41%。
中國鐵塔（0788）首三季多賺11%至81.5億人幣。收報1.1元，升1.85%。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見64.52元，收報64.52元，升1.16%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1965元，收報1964元，升1.13%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見7.45元，收報7.38元，升7.27%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見4.01元，收報3.94元，跌1.5%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1965元，收報1964元，升1.13%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1342元，收報1342元，升0.3%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見29.38元，收報29.34元，升2.44%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1153.5元，收報1153.5元，升0.06%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見40.1元，收報40.1元，升0.75%；廣聯科技（2531）創上市新高，見19.4元，收報19.4元，升3.85%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.365元，升4.29%；國銳地產（0108）創52周高，見0.76元，收報0.52元，跌29.73%；第一太平（0142）創52周高，見4.52元，收報4.46元，升2.76%；僑雄國際（0381）創52周高，見2.97元，收報2.89元，升26.75%；光啟科學（0439）創52周高，見2.09元，收報1.99元，升17.75%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.19元，收報0.18元，升6.51%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，收報0.335元，跌1.47%；中國秦發（0866）創52周高，見1.57元，收報1.56元，升1.96%；東江環保（0895）創52周高，見2.62元，收報2.28元，升14.57%；新意網集團（1686）創52周高，見3.96元，收報3.92元，升0.26%。
5隻股份創上市新低，包括中華銀科技（0515）低見0.061元，收報0.073元，升1.39%；麗豐控股（1125）低見1.21元，收報1.21元，跌13.57%；青瓷遊戲（6633）低見2.2元，收報2.5元，無升跌；交大慧谷（8205）低見0.048元，收報0.175元，跌25.85%；萬里印刷（8385）低見0.115元，收報0.117元，跌0.85%。
12隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.08元，跌1.82%；中國投資開發（0204）低見0.295元，收報0.305元，跌4.69%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.11元，升1.85%；中國中藥（0570）低見2.12元，收報2.51元，跌34.29%；永義國際（1218）低見1.98元，收報2元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.072元，收報0.075元，跌9.64%；久融控股（2358）低見0.014元，收報0.014元，無升跌；愛達利網絡（8033）低見0.102元，收報0.113元，跌3.42%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）低見0.051元，收報0.052元，跌18.75%。
異動股
上升異動股，包括，靖洋集團（8257）收報0.119元，升52.56%；盈滙企業控股（2195）收報0.088元，升44.26%；NEXION TECH（8420）收報0.028元，升40%；康特隆（1912）收報0.175元，升37.8%；華星控股（8237）收報0.026元，升30%；環球數碼創意（8271）收報0.101元，升29.49%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.465元，升29.17%；上海電氣（2727）創52周高，見2.34元，收報2.32元，升27.47%；國華（0370）收報0.145元，升27.19%；僑雄國際（0381）創52周高，見2.97元，收報2.89元，升26.75%。
下跌異動股，包括，中國中藥（0570）見52周低2.12元，收報2.51元，跌34.29%；國銳地產（0108）創52周高，見0.76元，收報0.52元，跌29.73%；海峽石油化工（0852）收報0.23元，跌28.13%；交大慧谷（8205）創上市新低，見0.048元，收報0.175元，跌25.85%；奧栢中國（8148）收報0.185元，跌24.49%；天德地產（0266）收報2.21元，跌19.64%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）見52周低0.051元，收報0.052元，跌18.75%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.285元，跌18.57%；環球大通集團（8063）收報0.027元，跌18.18%；暢由聯盟（1039）收報0.105元，跌17.97%；帝國金融集團（8029）收報0.077元，跌16.3%。
其他報道
瑞銀王宗豪︰在岸投資者明顯轉為樂觀 海外投資者對中國關注上升
渣打劉潔：1年期LPR減幅破紀錄 料減息速度加快 年底前OMO再降