銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武在一份報告中指出，上周末本港一手銷情強勁，共售出約490個單位，當中新地（0016）新一批「天壐·天」第1期已沽清215伙，由於這已是第三輪銷售，表現極佳，而長實（1113）與港鐵合作的黃竹坑站Blue Coast II 在首輪發售256伙，亦已售出76%，銷售表現穩健，而該項目自今年4月推出以來，銷售額已達133億元。
自9月19日港元最優惠利率下調25個基點以來，每周一手成交量介乎200至500伙。按此勢頭，2024年10月的成交量可達1500至2000伙。與此同時，該行亦注意到新地或其他發展商已開始為新一批單位加價，加幅約為中單位數。
鄭懷武重申，預測2024年的一手成交預測將按年增加40%至15900伙，2024年首八個月成交量只為10900伙。儘管開發商一般將單位定價貼近二手市場，或較二手有所折讓，但快速的一手銷情意味現金回籠加快，有利於開發商加快去槓桿，認為此將是改善開發商資產淨值折讓的主要催化劑之一。
該行首選股份為新地、恒地（0012）及嘉里建設（0683），因三股擁有大量可售資源，將能把握一手市場成交反彈的機會。同時，美聯（1200）作為本港兩大代理商之一，將是一手成交改善最大得益者之一。
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