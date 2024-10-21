新地指，「新地生活圈」未來將全力支持並配合香港人才辦公室，以及各大人才機構舉辦各種招聘活動及生活講座，幫助來港人士建立對香港的歸屬感，凝聚香港新動力，共創宜居「新天地」。「新地生活圈」下一場矚目活動將於11月8日舉行，並將參與由香港高才通人才服務協會與香港人才辦公室共同舉辦的「香港高才就業招聘展覽」。

是次招聘會將會為各類人才提供內地及香港多個領域的就業機會，涵蓋酒店、物業管理、保險、按揭、電訊、信息技術、基建等行業，以及招募新一年的新鴻基地產管理培訓生。

新地指，「新地生活圈」提供的一站式生活配套資訊指南，正好配合人才加快融入香港生活的需要，並將於11月再次聯同香港高才通人才服務協會合作，並與香港人才辦公室共同舉辦「香港高才就業招聘展覽」，為來港人才提供與僱主面對面交流的機會，共同探索合作與發展的新機遇。

「新地生活圈」與不同團體合辦各種跨平台的聯合活動，包括早前香港人才辦公室首次舉辦的「全球人才高峰會」。

新鴻基地產住宅租賃Signature Homes董事總經理孫偉剛指，隨著內地、香港兩地融合發展不斷深化，加上香港政府在最新發表的施政報告中明確提出的全力優化及擴大人才輸入政策，新地深信，未來將會有更多的內地人才來香港工作、生活。

為了更好地了解這群人才的喜好和需求，公司早前進行了一項市場調查。研究結果顯示，高達81%的受訪者傾向於初抵港時採取租或先租後買的住房策略，而19%的受訪者則考慮在香港優先置業。

此外，調查數據還顯示，有5成的受訪者中每月入息中位數達到了5萬元左右，其中更有10%的受訪者月入中位數超過10萬元。數據不僅彰顯了這群內地優秀人才所蘊含的巨大潛力，也充分證明了他們具備堅實的經濟基礎。新地很高興最近能與香港人才辦公室、創新香港、中山大學等機構攜手合作，增進來港人才的交流，並藉此拓闊「新地生活圈」的網絡，建立深厚友誼與合作的基礎。

其他報道

銀河國際證券︰一手成交強勁有利發展商去槓桿及NAV改善

中海外宏洋首三季經營溢利跌66%

半日沽空金額增24% 南方恒生科技增5倍

「扒王之王」打不死？ 11月中旬將重返荃灣沙咀道開店

快餐帝國900萬馬幣購買吉隆坡倉庫

瑞銀上調今明兩年實際GDP增長預測至4.8%及4.5%

恒指半日跌114點 科指跌0.25% 內銀股普遍向下

瑞銀王宗豪︰在岸投資者明顯轉為樂觀 海外投資者對中國關注上升

匯豐廖宜建：人民幣在全球市場使用仍有很大發展空間