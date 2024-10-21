證監會指，在基金簡易通下，證監會的目標是在接獲申請人完整而具質素的資料後，於15個工作天內授予認可。新機制將涵蓋來自與證監會訂有基金互認安排的司法管轄區（該等MRF司法管轄區）的簡單基金。

該等MRF司法管轄區的監管制度所提供的投資者保障與香港相若，而且證監會與當地監管機構訂立了合作安排，因此證監會認為簡化合資格基金的認可流程做法適當。相關基金包括股票、債券及混合基金等。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示：「基金簡易通是本會致力深化及擴大資本市場而推出的又一措施，可為在港推出的基金提供更加清晰明確的流程，同時在不削弱投資者保障的大前提下拓闊其產品選項，因此對資產管理公司及投資者均帶來裨益。此舉亦將提升香港對海外和內地基金的吸引力，因而加強其作為領先資產管理樞紐的競爭力」。

證監會將在六個月的試行期（截至2025年5月4日止）內監察基金簡易通的運作，並在正式採納前作出適當的調整。

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