余偉文指，預計將有數百位頂尖金融機構的領袖出席，當中包括超過100位集團主席或行政總裁，當中更有不少是連續第三年出席峰會。主峰會的主題為「在變局中前航」，凸顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種複雜的形勢叠加大變局下，國際金融界應該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓新的發展機遇。

於20日舉行的「與國際投資者對話」研討會將接力探討各類投資市場的最新發展。一連兩日，與會領袖將聚焦討論幾個重要議題，包括，應對複雜的全球環境；市場趨勢及投資機遇；內地金融發展；亞洲地區的投資亮點和策略；另類資產與私募市場的發展路向；及新科技世代的危與機。

余偉文稱，這些都是對全球經濟和國際金融市場有深遠影響的課題，與會者高質量的發言對於思考香港如何在當前錯綜複雜的外部環境下保持金融穩定，鞏固發展香港金融業，並借金融之力支持經濟的發展這些重大問題，相信會有很多好的啓示。

其他報道

Adyen伙香港SaaS供應商Aigens 推全渠道支付解決方案

滬深三大指數繼續向上 滬指升0.2% 兩市成交額2.18萬億人幣

渾水創辦人：「閉眼」入美股 續不投資中國市場

瑞穗：LPR降幅超預期 對內銀淨利息收益率影響中性

中行：與近百企業達「回購增持再貸款」意向 承諾向32公司貸款

「新地生活圈」助來港人才創建社群、落地生根

銀河國際證券︰一手成交強勁有利發展商去槓桿及NAV改善

中海外宏洋首三季經營溢利跌66%

半日沽空金額增24% 南方恒生科技增5倍

「扒王之王」打不死？ 11月中旬將重返荃灣沙咀道開店

快餐帝國900萬馬幣購買吉隆坡倉庫

瑞銀上調今明兩年實際GDP增長預測至4.8%及4.5%