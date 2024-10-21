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余偉文：下月再辦國際金融領袖投資峰會 將恒常化每年舉辦此盛事

金管局總裁余偉文於匯思發文稱，金管局將於11月18至20日，第三度舉辦國際金融領袖投資峰會。兩屆峰會得到全球各地金融機構的大力支持和積極參與，與會的金融領袖對峰會有很高的評價，並表示希望我們能繼續舉辦這項活動。可以說，峰會已漸漸於環球金融界建立起很好的聲譽和品牌，甚至成為不少金融領袖年度出訪計劃的一部分。因此，決定將此項活動恒常化，作為每年一度亞太地區的一次高規格金融界盛事。

余偉文指，預計將有數百位頂尖金融機構的領袖出席，當中包括超過100位集團主席或行政總裁，當中更有不少是連續第三年出席峰會。主峰會的主題為「在變局中前航」，凸顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種複雜的形勢叠加大變局下，國際金融界應該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓新的發展機遇。

於20日舉行的「與國際投資者對話」研討會將接力探討各類投資市場的最新發展。一連兩日，與會領袖將聚焦討論幾個重要議題，包括，應對複雜的全球環境；市場趨勢及投資機遇；內地金融發展；亞洲地區的投資亮點和策略；另類資產與私募市場的發展路向；及新科技世代的危與機。

余偉文稱，這些都是對全球經濟和國際金融市場有深遠影響的課題，與會者高質量的發言對於思考香港如何在當前錯綜複雜的外部環境下保持金融穩定，鞏固發展香港金融業，並借金融之力支持經濟的發展這些重大問題，相信會有很多好的啓示。

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