moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港玩完論｜羅奇：內地現況與日本「迷失30年」相似 港外資爭奪戰成果待觀察

曾發表「香港玩完」論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇接受《經濟日報》訪問時指，現時內地情況與日本「迷失30年」的情況相似，仍有三個結構性問題待解決。他又表示，香港政府近年努力吸引國際資金，陷入外資及人才的爭奪戰，但成果仍有待觀察。

羅奇認為，現時中國面對的難題與1990年代日本「迷失30年」的情況相似，當時日經從1989年12月到1998年中下跌66%，期間出現四次「死貓反彈」，平均反彈幅度為34%。為挽救經濟，日本已故首相安倍晉三提出了「三支箭」政策。近期中國在貨幣政策上相當進取，可是財政政策仍需更具體指引。

內地有三個結構性問題

羅奇表示，內地有三個結構性問題必須及早解決，分別是人口壓力、生產力挑戰及消費疲弱等，以免陷入「流動性陷阱」，即經濟對低利率缺乏反應。

至於香港方面，羅奇指出，自己的看法不完全受政府歡迎，但建議政府可以採取更多行動，加強對保持香港國際金融中心地位的承諾。他指出，港元與美元掛勾這個監管架構是金融穩定的來源，對國際資金具吸引力。

此外，羅奇認為，現時香港最大的外部挑戰是人才的競爭，雖然港府正致力吸引國際資金，無論是透過家族辦公室，還是建設中東等，但亞洲區內其他金融中心同樣亦努力爭取，外資爭奪戰仍需觀察。

 

 

其他報道

Adyen伙香港SaaS供應商Aigens 推全渠道支付解決方案

滬深三大指數繼續向上 滬指升0.2% 兩市成交額2.18萬億人幣

渾水創辦人：「閉眼」入美股 續不投資中國市場

瑞穗：LPR降幅超預期 對內銀淨利息收益率影響中性

中行：與近百企業達「回購增持再貸款」意向 承諾向32公司貸款

「新地生活圈」助來港人才創建社群、落地生根

銀河國際證券︰一手成交強勁有利發展商去槓桿及NAV改善

中海外宏洋首三季經營溢利跌66%

半日沽空金額增24% 南方恒生科技增5倍

「扒王之王」打不死？ 11月中旬將重返荃灣沙咀道開店

快餐帝國900萬馬幣購買吉隆坡倉庫

瑞銀上調今明兩年實際GDP增長預測至4.8%及4.5%

恒指半日跌114點 科指跌0.25% 內銀股普遍向下

瑞銀王宗豪︰在岸投資者明顯轉為樂觀 海外投資者對中國關注上升

 