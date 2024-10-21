羅奇認為，現時中國面對的難題與1990年代日本「迷失30年」的情況相似，當時日經從1989年12月到1998年中下跌66%，期間出現四次「死貓反彈」，平均反彈幅度為34%。為挽救經濟，日本已故首相安倍晉三提出了「三支箭」政策。近期中國在貨幣政策上相當進取，可是財政政策仍需更具體指引。

內地有三個結構性問題

羅奇表示，內地有三個結構性問題必須及早解決，分別是人口壓力、生產力挑戰及消費疲弱等，以免陷入「流動性陷阱」，即經濟對低利率缺乏反應。

至於香港方面，羅奇指出，自己的看法不完全受政府歡迎，但建議政府可以採取更多行動，加強對保持香港國際金融中心地位的承諾。他指出，港元與美元掛勾這個監管架構是金融穩定的來源，對國際資金具吸引力。

此外，羅奇認為，現時香港最大的外部挑戰是人才的競爭，雖然港府正致力吸引國際資金，無論是透過家族辦公室，還是建設中東等，但亞洲區內其他金融中心同樣亦努力爭取，外資爭奪戰仍需觀察。

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