人行下調LPR利率25基點，1年期降幅多過預期，及破紀錄，內銀股普遍向下，內房個別發展。中東局勢、美國大選憂慮，油價升近1%，金價創紀錄新高，銀價亦創近12年高，連帶比特幣、以太坊亦分別見近3個月及兩個月高。

中芯（0981）跌2.14%，成交高達207.79億元，是成交最多股份。其後為盈富（2800）135.1億元。僅兩股成交破百億。

恒指今早低開73點，高位升41點，低位跌381點，高低波幅422點。上升股份比例為22.91%，下跌為44.64%，無升跌為32.43%。

恒指收市跌325點或1.57%，報20478點，大市成交金額1955億元，較上日減少24.51%，是10月17日1912.6億元成交後最少；國指跌131點或1.76%，報7340點。恒生科技指數收報4491點，跌2.37%。

藍籌股成交金額912.89億元，佔大市成交46.69%；科指成份股成交金額624.98億元，佔大市成交31.96%；國指成份股成交金額821.77億元，佔大市成交42.03%。

24隻雙櫃台股，總成交1億元人民幣，相當於約1.09億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.17%，至157.38億元，佔大市成交8.04%。牛熊證成交金額62.1億元，減少25.62%；窩輪成交金額95.28億元，減少2.53%。

藍籌13隻升，68隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升3.45%，收報3.3元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌3.91%，收報125.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報27.6元，升0.73%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報39.95元，跌6.11%。

恒指受制於10天線(20897.6點)，跌穿20天線(20629.8點)。科指受制於10天線(4642.32點)，跌穿20天線(4522.15點)。

北水南下合計淨流入124.3億元，終止單日流出，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。。北水本月累計流入488.39億元，按月增加15.39%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.83%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.45%。低見20423.09點，是10月18日20058.67點後最低。收市報20478.46點，是10月17日後收市新低，當日報20079.1點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.56%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。低見4483.22點，是10月18日4329.92點後最低。收市報4491.9點，是10月17日後收市新低，當日報4349.77點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.01%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.79%。低見7321.6點，是10月18日7170.55點後最低。收市報7340.56點，是10月17日後收市新低，當日報7179.44點。第1日陰燭。

商品、加密貨幣表現

金價曾升最多0.42%，是10月18日後最大升幅度，當日升幅度為1.11%。高見2732.82美元，創紀錄新高。現報2731.82美元，升0.38%。連續升5日，累計升83.28美元，對上一次連續升5日是4月1日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是4月1日。

銀價曾升最多1.23%，是10月18日後最大升幅度，當日升幅度為6.51%。高見34.131美元，是2012年11月30日34.345美元後最高。現報33.9985美元，升0.84%。連續升5日，累計升2.8003美元，對上一次連續升5日是9月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月11日。

比特幣曾升最多1.04%，是10月18日後最大升幅度，當日升幅度為3.06%。高見69474.38美元，是7月29日69998.26美元後最高。現報68559.91美元，跌0.29%。

以太坊曾升最多2.11%，高見2768.105美元，是8月26日2794.19美元後最高。現報2724.368美元，升0.49%。連續升4日，累計升126.92美元，對上一次連續升4日是9月22日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月22日。

紐約期油曾升最多0.94%，是10月17日後最大升幅，當日升幅為1.02%。高見69.87美元，是10月18日71.23美元後最高。現報69.83美元，升0.88%。

布蘭特期油曾升最多0.79%，是10月17日後最大升幅，當日升幅為0.94%。高見73.64美元，是10月18日74.95美元後最高。現報73.59美元，升0.73%。

午後消息股表現

「新地生活圈」助來港人才創建社群、落地生根。新地（0016）收報86.3元，跌1.2%。

銀河國際證券︰一手成交強勁有利發展商去槓桿及NAV改善

本地地產股

新世界發展（0017）收報8.11元，跌0.98%。

新鴻基地產（0016）收報86.3元，跌1.2%。

長實集團（1113）收報33.1元，跌0.9%。

恒地（0012）收報26.35元，跌0.19%。

信和置業（0083）收報8.5元，跌1.51%。

華置（0127）收報1.26元，跌1.56%。

嘉華國際（0173）收報1.82元，跌1.09%。

中海外宏洋（0081）首三季經營溢利跌66%收報2.18元，跌2.68%。

快餐帝國（1843）900萬馬幣購買吉隆坡倉庫。收報0.15元，升1.35%。

今早及隔晚消息股表現

人行下調LPR利率25基點 多過預期。瑞穗：LPR降幅超預期 對內銀淨利息收益率影響中性。

內銀股

建行（0939）收報6.06元，跌1.46%。

農行（1288）收報3.95元，跌1.25%。

工行（1398）收報4.69元，跌2.09%。

郵儲行（1658）收報4.67元，跌2.51%。

交行（3328）收報6.16元，跌1.91%。

招行（3968）收報39.65元，跌1.73%。

中行（3988）收報3.77元，跌1.82%。

藍籌內房

中海外（0688）收報15.18元，升2.57%。

龍湖（0960）收報12.36元，跌0.48%。

華潤置地（1109）收報26.4元，升0.76%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.52元，無升跌。

綠城中國（3900）收報9.23元，升2.21%。

寶龍地產（1238）收報0.61元，跌1.61%。

萬科（2202）收報6.81元，跌1.45%。

融創（1918）收報2.45元，升1.66%。

禹洲（1628）收報0.139元，跌3.47%。

招商局置地（0978）收報0.305元，跌1.61%。

佳兆業（1638）收報0.275元，跌5.17%。

新城發展（1030）收報2.17元，升0.46%。

龍光地產（3380）收報1元，無升跌。

世茂集團（0813）收報1.37元，跌6.16%。

雅居樂（3383）收報0.91元，跌2.15%。

時代中國（1233）收報0.42元，升2.44%。

奧園（3883）收報0.39元，跌4.88%。

旭輝（0884）收報0.38元，跌2.56%。

富力（2777）收報1.58元，跌4.24%。

遠洋集團（3377）收報0.315元，跌1.56%。

遠洋集團（3377）：英國重組計劃會議將於11月22日舉行。收報0.315元，跌1.56%。

51信用卡（2051）折讓約14%配股 籌3880萬元。收報0.175元，升2.94%。

丘鈦（1478）：終止建議分拆昆山丘鈦微電子A股上市。收報4.88元，跌2.01%。

多間公司最快今日公布業績，績前表如下，中電（0002）收報67元，無升跌。

陸控（6623）收報12.06元，跌2.11%。

中國平安（2318）收報49.05元，跌1.8%。

中興通訊（0763）收報21.05元，升0.96%。

中國建築興業（0830）第三季多賺28%。收報2.03元，升0.5%。

中石化（0386）等多家重磅國企及大股東獲融資回購增持。中遠海能（1138）亦接獲股東增持歺知。收報4.63元，跌1.7%。

紫金礦業（2899）第三季純利93億人幣升58%。收報17.4元，升1.16%。

奈雪的茶（2150）第三季直營門店淨減66間。收報1.42元，跌3.4%。

冠中地產（0193）盈喜，料全年轉嫌400萬。收報0.4元，升1.27%。

國泰航空（0293）推爾雅商務客艙，升級機隊。收報7.92元，跌1%。

嘉利國際（1050）受惠人工智能，料中期盈利升逾30%。收報0.84元，跌2.33%。

商湯（0020）徐立：行業處於通用人工智能轉折點。收報1.59元，跌4.22%。

李嘉誠、李澤鉅，減持郵儲行（1658）。收報4.67元，跌2.51%。

莎莎（0178）預警中期盈利跌最多69%，北上旅遊拖累。莎莎上季港澳同店銷售跌20.7%，北上嚴重削弱本地消費力。收報0.69元，跌6.76%。

中國鐵塔（0788）首三季多賺11%至81.5億人幣。收報1.09元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見64.6元，收報64.48元，升1.1%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1967元，收報1966元，升1.24%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見7.45元，收報7.27元，升5.67%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見4.01元，收報3.91元，跌2.25%；匯德收購－Ｚ（7841）創上市新高，見10.02元，收報10.02元，升5.25%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1967元，收報1966元，升1.24%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8964.3元，收報8964.3元，升0.05%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1342元，收報1337元，跌0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1097.45元，收報1097.45元，升0.1%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見29.38元，收報29.16元，升1.82%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1153.55元，收報1153.55元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.8元，收報565.8元，升0.03%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.295元，收報8.295元，升1.22%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見59.08元，收報59.08元，升0.96%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見40.1元，收報40.1元，升0.75%；廣聯科技（2531）創上市新高，見19.6元，收報19.34元，升3.53%；中國新城鎮（1278）創52周高，見0.103元，收報0.098元，升24.05%；新威國際（0058）創52周高，見0.8元，收報0.78元，升52.94%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.36元，升2.86%；國銳地產（0108）創52周高，見0.76元，收報0.51元，跌31.08%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，無升跌；第一太平（0142）創52周高，見4.52元，收報4.43元，升2.07%；僑雄國際（0381）創52周高，見3.17元，收報3.17元，升39.04%；光啟科學（0439）創52周高，見2.09元，收報1.99元，升17.75%；PALADIN（0495）創52周高，見0.058元，收報0.055元，升5.77%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.197元，收報0.195元，升15.38%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，中華銀科技（0515）低見0.061元，收報0.068元，跌5.56%；嘉藝控股（1025）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；麗豐控股（1125）低見1.21元，收報1.24元，跌11.43%；融太集團（1172）低見0.022元，收報0.024元，無升跌；生興控股（1472）低見0.046元，收報0.052元，跌5.45%；兆科眼科－Ｂ（6622）低見1.28元，收報1.29元，跌5.15%；青瓷遊戲（6633）低見2.2元，收報2.5元，無升跌；永泰生物－Ｂ（6978）低見1.85元，收報1.94元，跌7.18%；交大慧谷（8205）低見0.048元，收報0.25元，升5.93%；萬里印刷（8385）低見0.115元，收報0.122元，升3.39%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.08元，跌1.82%；科聯系統（0046）低見1.9元，收報1.92元，跌0.52%；中國投資開發（0204）低見0.275元，收報0.275元，跌14.06%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；權威金融（0397）低見0.1元，收報0.107元，跌0.93%；中國中藥（0570）低見2.12元，收報2.48元，跌35.08%；利亞零售（0831）低見0.47元，收報0.485元，跌4.9%；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，無升跌；博維智慧（1204）低見2.69元，收報2.69元，跌0.37%。

異動股

上升異動股，包括，NEXION TECH（8420）創52周高，見0.08元，收報0.075元，升275%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.59元，升63.89%；新威國際（0058）創52周高，見0.8元，收報0.78元，升52.94%；僑雄國際（0381）創52周高，見3.17元，收報3.17元，升39.04%；三和精化（0301）收報1.2元，升36.36%；時時服務（8181）創52周高，見0.19元，收報0.164元，升35.54%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.2元，升34.23%；中國天弓控股（0428）收報0.58元，升31.82%；康特隆（1912）收報0.167元，升31.5%；上海電氣（2727）創52周高，見2.54元，收報2.37元，升30.22%。

下跌異動股，包括，偉業控股（1570）見52周低1.23元，收報1.55元，跌45.61%；中國中藥（0570）見52周低2.12元，收報2.48元，跌35.08%；國銳地產（0108）創52周高，見0.76元，收報0.51元，跌31.08%；海峽石油化工（0852）收報0.233元，跌27.19%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.265元，跌24.29%；中國汽車內飾（0048）收報0.37元，跌22.92%；環球大通集團（8063）收報0.026元，跌21.21%；慕尚集團控股（1817）收報0.56元，跌21.13%；中國金融投資管理（0605）收報1.9元，跌20.5%；Ｇ﹒Ａ﹒控股（8126）見52周低0.051元，收報0.051元，跌20.31%；東建國際（0329）收報0.42元，跌19.23%。

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