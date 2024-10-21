政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果。截10月14日下午二時認購期結束為止，政府共收到300,413份有效申請，申請的債券本金總額達699.82億元。
銀色債券的最終發行額為550億元，高於500億元的目標發行額。政府按照9月30日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲24手（每手為10,000元）。為數166,177份認購23手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的134,236份申請（即認購23手以上者），均將先獲配發23手債券，並進行抽籤，其中23,737份申請將獲配發多一手債券。
財政司司長陳茂波表示，這次認購反應理想，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供安全可靠、低風險、且具穩定回報的投資選項，讓金融服務更好服務市民及社會的需要，政府會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和往後安排。
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