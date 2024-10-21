moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局公布「可持續金融行動計劃」 可持續投資佔外匯基金逾一成

金管局公布「可持續金融行動計劃」，逐步在4個方向實現8個目標，包括銀行業邁和淨零排放；投資可持續未來；淨零融資；以及更具包容性的可持續發展。

金管局副總裁阮國恒表示，所以銀行要在2030年或之前達至自身營運淨零排放，並暫定由2030年開始，銀行業應按照「不遵守就解解」的原則定期向金管局提交其轉型計劃。同時，銀行業於2050年或之前要達至融資淨零排放。

另外，金管局外匯基金投資辦公室首席策略官張亮指出，可持續投資現時佔外匯基金「投資組合」超過10%。他續稱，2022年外匯基金股票組合的加權平均碳密度（WACI）2017年水平已減少46%，目標2030年或之前將外匯基金股票組合的WACI由2017年水平降低67%。至於可持續投資的回報率，他稱各投資項目衡量標準不同，回報期望值有所不同，但強調可持續投資回報與其他類型的投資回報相若。

金管局表示，將設立針對亞洲低碳轉型的專門基金；推動外聘投資經理為區內可持續發展提供資金；鼓勵更多機構在港籌集可持續資金，以達至香港安排發行的債券當中，有三分一來自可持續債券等的目標。

 

其他報道

中國中藥私有化告吹 曾跌逾44%

銀債2024︱最終發行額550億元 最多獲24手 申請23手或以下全數獲配發

全日沽空金額減16% 南方恒生科技增3倍

傳Chanel內地大裁員兼暫停招聘

恒指收市跌325點 金價創紀錄新高 北水流入7個月最多 全月計已創6月後高

香港玩完論｜羅奇：內地現況與日本「迷失30年」相似 港外資爭奪戰成果待觀察

地平線今截止招股 孖展超額認購5.25倍

余偉文：下月再辦國際金融領袖投資峰會 將恒常化每年舉辦此盛事

Adyen伙香港SaaS供應商Aigens 推全渠道支付解決方案

滬深三大指數繼續向上 滬指升0.2% 兩市成交額2.18萬億人幣

渾水創辦人：「閉眼」入美股 續不投資中國市場

瑞穗：LPR降幅超預期 對內銀淨利息收益率影響中性

中行：與近百企業達「回購增持再貸款」意向 承諾向32公司貸款

「新地生活圈」助來港人才創建社群、落地生根

銀河國際證券︰一手成交強勁有利發展商去槓桿及NAV改善

中海外宏洋首三季經營溢利跌66%

半日沽空金額增24% 南方恒生科技增5倍

「扒王之王」打不死？ 11月中旬將重返荃灣沙咀道開店

快餐帝國900萬馬幣購買吉隆坡倉庫

瑞銀上調今明兩年實際GDP增長預測至4.8%及4.5%