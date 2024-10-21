金管局副總裁阮國恒表示，所以銀行要在2030年或之前達至自身營運淨零排放，並暫定由2030年開始，銀行業應按照「不遵守就解解」的原則定期向金管局提交其轉型計劃。同時，銀行業於2050年或之前要達至融資淨零排放。

另外，金管局外匯基金投資辦公室首席策略官張亮指出，可持續投資現時佔外匯基金「投資組合」超過10%。他續稱，2022年外匯基金股票組合的加權平均碳密度（WACI）2017年水平已減少46%，目標2030年或之前將外匯基金股票組合的WACI由2017年水平降低67%。至於可持續投資的回報率，他稱各投資項目衡量標準不同，回報期望值有所不同，但強調可持續投資回報與其他類型的投資回報相若。

金管局表示，將設立針對亞洲低碳轉型的專門基金；推動外聘投資經理為區內可持續發展提供資金；鼓勵更多機構在港籌集可持續資金，以達至香港安排發行的債券當中，有三分一來自可持續債券等的目標。

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