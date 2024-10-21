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中電：首三季港售電量增2.5%

中電（0002）公布，截至今年9月底的首三季數據，香港售電量較去年同期增加2.5%至279.66億度，當中住宅、商業、基建及公共服務三個類別的客戶首九個月售電量均有所提升，分別較去年同期增加2.3%、2.4%、3.3%，分別佔總售電量的29%、38%和29%。僅製造業客戶的首三季售電量較去年同期減少0.7%，佔總售電量的4%。中電另公布，派第三期中期息每股0.63元，按年持平。

中電指，首三季高於正常水平的氣溫帶動電力需求，大部分客戶類別的用電量均錄得上升。而翻查資料，今年第三季售電量約112.23億度，較2023年第三季的109.73億，按年增2.28%。

中國方面，公司表示，中電中國不斷擴展的零碳資產組合於今年首九個月有穩健的表現，業務進一步加大對可再生能源的投資，支持國家的減碳目標。陽江核電站在今年首九個月的發電量與去年相比維持穩定， 而大亞灣核電站在上半年完成長時間的計劃停運維修後，繼續為香港及廣東省客戶供應可靠 的零碳電力。

至於中電中國旗下可再生能源資產的發電量較去年同期增加，主要是受惠於江蘇省新建的74兆瓦 揚州公道太陽能電站的投產，及廣東省懷集水電站水資源得到改善。風力發電量維持穩定。

澳洲方面，中電指，EnergyAustralia今年持續強化業務表現，旗下電廠盈利改善，而增加靈活發電容量及服務的計劃也取得顯著進展。EnergyAustralia的發電組合產量增加，加上批發電價上漲，改善了能源業務在今年首九個月的利潤。

位於新南威爾斯州的Mount Piper電廠發電量較去年同期增加。今年電廠的煤炭供應改善，使燃料存量在澳洲夏季來臨前得以維持高水平。不過由於政府的煤價上限在6月終止，發電成本因而上升。

台灣地區的和平電廠在今年 4 月經歷台東大地震，經維修後已於 5 月恢復運作，提供穩定可 靠的電力。泰國的 Lopburi 太陽能光伏電站維持穩定和有效的營運。

印度的合營企業 Apraava Energy 專注加大對低碳能源業務投資的機遇，同時保持其營運資產的穩健表現，以滿足印度持續增長的電力需求

 

 

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