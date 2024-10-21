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平保首3季多賺36%

平保（2318）公布，首3季純利1191.82億元人民幣(下同)，按年升36.1%。營業收入8,618.17億元，增8.7%；年化營運ROE15.9%。營運利潤1,138.2億元；新業務價值351.6億元，增34.1%。新業務價值率(按首年保費)25.4%，上升7.3個百分點；按標準保費計則為31%，上升5.7個百分點。

壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務實現增長，三項業務合計歸屬於母公司股東

的營運利潤1,196.51億元，增5.7%。

壽險及健康險業務持續增長，代理人渠道高質量發展效果顯現。2024年前三季度，壽險及健康險業務新業務價值達成351.60億元，增34.1%。其中，代理人渠道新業務價值增31.6%，代理人人均新業務價值增長54.7%，銀保渠道新業務價值增長68.5%，產能持續提升。

銀行業務經營穩健，資本與風險抵補能力保持較好水平。2024年前三季度，平安銀行實現淨利潤397.29億元，增長0.2%。截至2024年9月末，核心一級資本充足率上升至9.33%，撥備覆蓋率251.19%。

展望未來，隨著國家各項決策部署落地落細，一攬子增量政策效應顯現，內生動力逐步增強，市場信心不斷改善，經濟穩中有進的發展態勢得到進一步鞏固，醫療、養老、金融市場迎來新的增長階段。

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