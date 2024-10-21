Trustar Fast Food是一家由中信資本旗下的信宸資本的全資附屬公司作為一般合夥人的新設立基金全資持有的公司。

於今日公告日，中信股份間接持有 FFHL 的19.23%股權，而 FFHL 直接持有 Grand Foods Holdings Limited，亦即持有麥當勞中國大陸和香港業務之公司 52%之股權。 於出售完成後，中信股份將不再持有 FFHL 之股權。

中信股份指，今次出售乃基於集團業務發展策略，為集團提供良好投資回報，符合集團利益。預計本次出售不會對集團的營運及財務狀況產生任何重大不利影響。

在2020年中信股份向一家由中信資本控股有限公司的全資附屬公司作為一般合伙人的新設立基金全資持有的公司「CCHL Fast Food Holdings Limited（簡稱CCHL）出售了其持有的麥當勞中國大陸和香港業務的FFHL的42.31%股權，出售總代價為5.33億元。其後中信股份一直持有FFHL的19.23%股權至今。

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