毛潔瓊表示，今年首9個月載客量按年增長55%，料年底載客量達到約600萬人次，同時透露聖誕節和農曆新年檔期表現不錯，預訂數量按年升30%，日本仍是最受歡迎地區，其次內地轉機客大多選擇去東南亞地區，成為快運第二個增長點。

快運乘客收益率逐漸回調，毛潔瓊指今年首9個月票價按年回落25%，但乘客運載率仍然保持接近90%，預計明年票價趨向穩定。自快運今年5月起推出全新票價選項，她稱留意到有一半乘客選擇了「輕便飛」（一件不超過7公斤的隨身物品）和「隨心飛」（一件隨身物品加一件20公斤托運行李）。

另外，由於廉航市場競爭激烈和普惠（Pratt & Whitney）引擎問題令快運機隊中的A320neo停飛，令快運今年上半年由盈轉虧，毛潔瓊稱現時仍有5架A320neo未能重投服務，料下半年業務表現將承壓，但強調公司增加了其他機型佔機隊的比例，例如下月將迎接是第11架 A321neo 的客機。

人手方面，毛指出，今年快運空中服務員與機師招聘目標是500人，現時招聘了近450人，年底機組人員人數預計將接近 1200 人。她又指，現時團隊總人數為超過 400 名機師，近 700 名機艙服務員，當中機艙服務員有15%來自內地，近20%則來自亞洲其他地區。

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