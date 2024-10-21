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國泰香港員工明年獲1個月合資格薪酬酌情花紅

據本報獲得的國泰航空（0293）內部電郵顯示，隨著今年公司積極進展，以香港為基地的員工將於2025年1月7日收到相當於一個月合資格薪酬的酌情花紅，某些資格準則和按比例分配規則將適用。至於其他合資格的地區員工，2024年度酌情花紅的安排將由當地管理團隊提供建議。

該電郵提及，現正專注於未來的發展，在未來7年投資超過1000億元，以提升香港國際機場三跑道系統為客戶帶來的體驗和機遇，這正是員工努力使國泰能夠繼續邁向願景。

 

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