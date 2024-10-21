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恒安標準人壽亞洲料降息週期開啟後經濟軟著陸可能性增加 

恒安標準人壽亞洲公佈最新2024年第四季宏觀經濟觀點分析，指美聯儲正式開啟降息週期，美國經濟軟著陸可能性增加，同時隨著市場預期美聯儲將進一步降息，資金流向部分新興市場，扭轉年初至今發達經濟體股票市場整體跑贏發展中經濟體的情況。

恒安標準人壽亞洲首席投資總監張弘表示，中國方面，8月中國經濟數據表明內需依然疲弱。但中國人民銀行罕見發佈公告，暗示將推動價格溫和回升，同時中國政府自9月下旬開始推出一籃子刺激政策，包括降凖、降息、降存量房貸利率、降首付比例、設立新的貨幣政策工具支持股市等，指向三個目標：穩增長、穩房價、穩股市，後續預計還將有更多增量政策陸續推出，推動宏觀基本面向上。

資產配置方面，恒安標準人壽亞洲分析指，A股與港股估值有所回落，並處於歷史低位，前期市場預期偏弱，但在近期一籃子政策刺激下快速上漲，市場情緒得到強有利修復，上漲趨勢能否持續取決財政及貨幣政策共同發力。當前債券絕對收益率水準具備配置價值，同時美聯儲開啟降息週期，短端利率持續樂觀，長端利率仍有波動；建議價格逢低配置，同時可以積極捕捉交易機會，獲取額外的資本利得。

因應美國及中國最新的貨幣政策，恒安標準人壽亞洲在旗下投資相連保險（「投連險」）新增12項現金股息分派投資選擇，覆蓋股票及債券等市場，令投資選擇總數目增加至超過310項，成為香港投連險市場上提供最多投資選擇的保險公司。公司亦新增2家基金公司作為合作伙伴，令投資選擇及基金公司數目均是全港最多的保險公司。

 

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