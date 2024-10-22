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美債息上升 道指跌344點 納指見3個月收市新高

美債息上升，10年期息創近3個月高，美3個月10年期息差倒掛收至近兩年最窄，金龍指數、道指、標指下跌，納指見3個月收市新高。市場等待企業公布業績，觀望是否足夠強勁，以證明推動市場創下歷史新高的六周漲勢是合理。英偉達股價創歷史新高；波音上漲3%，此前該公司與工會達成初步協議；Spirit航空大漲53%，該航司與美國銀行全國協會達成關鍵債務延期協議。

達拉斯聯儲行長表示，目前市場流動性仍非常充裕，由於經濟環境的不確定性，減息應該保持緩慢步伐。堪薩斯城和明尼阿波利斯聯儲行長也發表類似觀點。摩根士丹利建議投資者在11月5日大選投票前對美國國債保持中性立場，稱市場不太可能出現2016年共和黨贏得參眾兩院後那樣的劇烈拋盤。

道瓊斯工業平均指數收跌344點，跌幅0.8%，報42931點。標普500指數收跌10點，跌幅0.19%，報5853點。納斯達克綜合指數收漲50點，或0.28%，報18540點。

高盛跌2.02%，報517.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累70點，而波音升3.11%，報159.82元，貢獻道指31點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報236.48元，升0.62%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.07元，升0.39%，亞馬遜(美：AMZN)收市報189.07元，升0.04%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報575.16元，跌0.22%，英偉達(美：NVDA)收市報143.71元，升4.13%，微軟(美：MSFT)收市報418.78元，升0.14%，Tesla (美：TSLA)收市報218.85元，跌0.83%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.67%，報521點。德國DAX指數收跌1%，報19461點；法國CAC 40指數跌1.01%，報7536點；英國富時100指數收跌0.48%，報8318點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.8%，報6904點。

美國2年期債息曾升最多2.11%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為2.57%。高見4.0317厘，是10月10日4.0914厘後最高。收市報4.0317厘，是8月19日後收市新高，當日報4.066厘。

美國10年期債息曾升最多2.76%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為3.56%。高見4.1956厘，是7月26日4.2621厘後最高。收市報4.1956厘，是7月25日後收市新高，當日報4.2407厘。

美2年期10年期債息差曾高見16.63基點，是10月2日16.691基點後最高。收市報16.177基點，是9月27日後收市新高，當日報18.935點。連升3日，累計升8.929點，對上一次連升3日是10月14日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至44.496基點，是2022年11月22日42.547基點後最窄。收市報44.496基點，是2022年11月21日後收市最窄，當日報40.22基點。

金龍指數曾跌最多1.47%，是10月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.06%。低見6857.77點，是10月17日6723.41點後最低。收市報6904.3點，是10月17日後收市新低，當日報6755.03點。

道指曾跌最多0.92%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.23%。低見42877.57點，是10月16日42692.37點後最低。收市報42931.6點，是10月15日後收市新低，當日報42740.42點。

標指曾跌最多0.68%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。低見5824.79點，是10月16日5808.34點後最低。收市報5853.98點，是10月17日後收市新低，當日報5841.47點。

納指曾升最多0.29%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為0.82%。高見18543.58點，是10月15日18564.25點後最高。收市報18540.01點，是7月10日後收市新高，當日報18647.45點。連升4日，累計升224.42點，對上一次連升4日是9月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月9日。

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