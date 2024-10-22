個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.63%，折合報420.87元；阿里巴巴（9988）跌1.48%，折合報98.05元；美團（3690）跌1.89%，折合報181.12元；匯控（0005）跌1.2%，折合報68.68元；建行（0939）跌1.78%，折合報6元。

道期現跌0.055%；標期現跌0.04%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.19%；韓國KOSPI指數現跌0.65%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.15%。

VIX指數隔晚升1.88%或0.34點，報18.37點。

紐油現跌0.02%或0.01美元，報70.54美元；布油現跌0.28%或0.21美元，報74.08美元；金價現升0.17%或4.84美元，報2724.69美元；LME 銅期貨隔晚跌0.69%或66.5美元，報9559美元。比特幣現跌1.4%或950.66美元，報66770.54美元；美國10年期債息現跌0.14%或0.0059厘，報4.1897厘。

今日焦點股份可留意：

三公司最快今日公布業績，包括，中電信（0728）、聯通（0762），及新東方（9901）。

信德（0242）投得海洋公園新歷險主題區開發營運權。

國泰（0293）香港員工明年獲1個月合資格薪酬酌情花紅。香港快運今年12月開日本靜岡航線，聖誕新年預訂數按年增三成。

中信股份（0267）向信宸資本悉售中港麥當勞持股。

平保（2318）首3季多賺36%。

中電（0002）：首三季港售電量增2.5%。

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