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恒指低開44點 科指升0.37% 10天線跌穿20天線

恒指今早低開44點或0.22%，報20433點，大市成交金額16億元；國指今早低開6點或0.09%，報7334點。恒生科技指數開市報4508點，升0.37%。上升股份比例為7.25%，下跌為5.51%，無升跌為87.23%。

藍籌16隻升，51隻下跌，15隻無升跌。東方海外（0316）升1.96%，報109.2元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌1.64%，報84.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，9隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報42.45元，升3.03%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報27.15元，跌1.63%。

恒指10天線(20630.97點)跌穿20天線(20738.54點)，指數低於20天線。科指10天線(4554.51點)跌穿20天線(4562.38點)，指數低於20天線。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電信（0728）開市報4.7元，無升跌。

聯通（0762）開市報6.84元，跌0.15%。

新東方（9901）開市報52.05元，跌2.07%。

信德（0242）投得海洋公園新歷險主題區開發營運權。無成交，報0.7元。

國泰（0293）香港員工明年獲1個月合資格薪酬酌情花紅。香港快運今年12月開日本靜岡航線，聖誕新年預訂數按年增三成。無成交，報7.92元。

中信股份（0267）向信宸資本悉售中港麥當勞持股。開市報9.23元，跌0.43%。

平保（2318）首3季多賺36%。開市報49.3元，升0.51%。

中電（0002）：首三季港售電量增2.5%。開市報66.5元，跌0.75%。

破頂股表現

破頂股包括，僑雄國際（0381）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升14.83%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.205元，開市報0.205元，升5.13%；順誠（0531）創52周高，見0.48元，開市報0.48元，升2.13%；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元。

異動股

上升異動股，包括，僑雄國際（0381）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升14.83%；中國口腔產業（8406）開市報0.075元，升13.64%；華星控股（8237）開市報0.021元，升10.53%；華億金控（8123）開市報0.011元，升10%；仁德資源（8125）開市報0.18元，升9.76%；ＧＸ恒生科技（2837）開市報6元，升9.09%；環球數碼創意（8271）開市報0.11元，升8.91%；朗華國際集團（8026）開市報0.25元，升8.7%；川控股（1420）開市報0.11元，升6.8%；GT STEEL GROUP（8402）開市報0.63元，升6.78%；裕承科金（0279）開市報0.052元，升6.12%。

下跌異動股，包括，帝國科技集團（0776）開市報4.2元，跌13.04%；匯財金融投資（8018）開市報0.074元，跌6.33%；恆泰裕集團（8081）開市報0.048元，跌5.88%；國農金融投資（8120）開市報0.05元，跌5.66%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.09元，跌5.22%；普拉達（1913）開市報52.95元，跌4.94%；海通恆信（1905）開市報0.8元，跌4.76%；金達控股（0528）開市報1.22元，跌4.69%；權威金融（0397）開市報0.102元，跌4.67%；百奧家庭互動（2100）開市報0.237元，跌4.05%。

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