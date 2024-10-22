恒指今早低開44點或0.22%，報20433點，大市成交金額16億元；國指今早低開6點或0.09%，報7334點。恒生科技指數開市報4508點，升0.37%。上升股份比例為7.25%，下跌為5.51%，無升跌為87.23%。