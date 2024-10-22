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港元拆息全線向下 1個月HIBOR轉跌 見逾3周低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌2.96點子至4.2853%，是9月27日後最低，當日報4.18752%。對上一次由升轉跌是10月16日，當日拆息報4.36798%。

港元現報7.7728元升值4點子，曾貶值最多15點子，報7.7747元，亦曾升值最多10點子，報7.7722元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.97億元，較再上一日減10.32億元，總結餘是10月17日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌20.43點子至3.98476%，是9月23日後最低；1星期HIBOR跌14.94點子至4.17333%，是9月23日後最低；2星期HIBOR跌9.6點子至4.2175%，是9月24日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.2點子至4.29524%，是10月18日後最低；6個月期HIBOR跌5.5點子至4.15566%，是10月17日後最低；12個月期HIBOR跌1.21點子至4.08387%，是10月18日後最低。

美元指數現報103.973貶值0.039點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6641%，連續3日擴闊，利差是2024年9月27日後最闊，當日差距為-0.7711%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年8月22日，當日利差報-1.3953%。

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