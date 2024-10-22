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匯豐與信保局合作 支持香港電商行業發展

匯豐宣布，透過與香港出口信用保險局（香港信保局）合作，進一步提升以數據為本、專為香港電商而設的貿易融資計劃。香港信保局將為匯豐電商融資計劃中的貿易貸款提供保障，攜手支持香港電商行業發展。由香港信保局為貸款提供保障，匯豐可藉此增加電商融資計劃的貸款額度，為更多商戶提供所需資金。

匯豐於2023年7月宣布與Dowsure豆沙包合作，作為跨境電商數碼平台及「亞馬遜賣家貸款計劃」之合作伙伴，Dowsure豆沙包可以獲取電商賣家在亞馬遜平台上的庫存、銷售和退款等數據，藉此簡化商戶申請匯豐貿易融資時的信貸評估。計劃提升後，合資格亞馬遜賣家可申請最高200萬美元的貿易融資。

匯豐環球貿易方案部常務總監兼亞太區聯席主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，「匯豐成為香港信保局首家銀行伙伴，以創新方式開展貿易融資合作。我們針對電商客戶的營運特點，加強運用數據，制訂可靠精密的融資模式，獲得香港信保局認同並為貸款提供保障。自與Dowsure豆沙包合作的電商融資計劃在香港及內地啟動以來，電商反應積極正面，至今已有超過100家商戶利用計劃申請貿易貸款」。

匯豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，「電子商貿打破時間和地域的限制，為中小企帶來更多開拓客源的機會，而且過程更直接和具成本效益。我們很高興能與香港信保局攜手提升對小型電商的貿易融資支持，幫助他們探索網上銷售帶來的新機遇。同時，匯豐將繼續深化數據應用，簡化並加快中小企融資審批流程」。

 

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