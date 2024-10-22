為慶祝香港快運（HK Express）11周年，快運推出限時飛行套票優惠，預訂任意1+1來回機票組合總票價低至88元，涵蓋日本、韓國、泰國、越南、中國內地等目的地，平均每程低至港22元。
新限時飛行套票讓顧客一站式購買兩套不同組別航點的「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）來回機票。顧客可於2024年10月22日（上午11時）至10月24日（晚上11時59分）期間登入指定網頁預訂套票。旅遊日期為2024年11月4日至2025年11月15日。此外，顧客在預訂機票時，僅需250元，即可享寄艙行李限額20公斤，優惠高達八一折；加購寄艙行李限額32公斤亦有八二折，費用350元。
可留意的是，每張飛行套票只適用同一旅客預訂及由香港出發的來回機票，票價不包括相關稅項及附加費。
香港快運行政總裁毛潔瓊表示，趁今年十一歲之際，推出全新的飛行套票讓旅客可以用一個價錢享受兩趟旅程。無論是想與好友來一趟輕旅行、計劃期待已久的家庭旅遊，還是想暢遊亞洲不同城市，現都可透過一個網站即可輕鬆預訂。
組別1：檳城、峴港、河內、富國島、馬尼拉、克拉克、北京（大興）、寧波、三亞、台北、台中、高雄、花蓮
組別2：曼谷（蘇凡納布米/ 廊曼）、清邁、布吉、首爾、釜山、濟州
組別3：東京（羽田/ 成田）、大阪、福岡、名古屋、高松、廣島、仙台、靜岡、沖繩
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