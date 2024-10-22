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恒指半日升107點 科指升1.4% 吉利、理想升7%

美股向下，亞股、美期今早續跌，港股、A股則逆市上升，市場聚焦美企業績表現，恒指半日波幅僅195點，是9月11日後最窄。恒指科指受制於10天線，低於20天線。電車股上升，吉利（0175）升7.69%；理想（2015）升7.38%。

恒指今早低開44點，高位升151點，低位跌44點，高低波幅196點。上升股份比例為31.04%，下跌為22.32%，無升跌為46.62%。

恒指半日升107點或0.52%，報20585點，大市成交金額901億元；國指升53點或0.72%，報7393點。恒生科技指數收報4555點，升1.41%。

藍籌股成交金額344.77億元，佔大市成交38.26%；科指成份股成交金額217.42億元，佔大市成交24.13%；國指成份股成交金額315.65億元，佔大市成交35.03%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.15%，至141.4億元，佔大市成交15.67%。牛熊證成交金額63.98億元，增加3.02%；窩輪成交金額77.41億元，減少18.74%。

藍籌56隻升，20隻下跌，6隻無升跌。吉利（0175）升7.69%，收報13.72元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.6%，收報11.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報103.3元，升7.38%；跌幅最大的是聯想（0992）收報11.24元，跌2.6%。

恒指10天線(20646.17點)跌穿20天線(20746.15點)，指數受制於10天線，低於20天線。科指10天線(4559.18點)跌穿20天線(4564.71點)，指數受制於10天線，低於20天線。

北水南下合計淨流入25.59億元，較上日減少79.41%，連續第2日流入，累計流入149.89億元，對上一次連續2日淨流入是10月14日。北水本月累計流入513.98億元，按月增加21.43%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電信（0728）收報4.69元，跌0.21%。

聯通（0762）收報6.89元，升0.58%。

新東方（9901）收報51.85元，跌2.45%。

信德（0242）投得海洋公園新歷險主題區開發營運權。收報0.7元，無升跌。

國泰（0293）香港員工明年獲1個月合資格薪酬酌情花紅。香港快運今年12月開日本靜岡航線，聖誕新年預訂數按年增三成。收報7.97元，升0.63%。

中信股份（0267）向信宸資本悉售中港麥當勞持股。收報9.32元，升0.54%。

平保（2318）首3季多賺36%。收報48.45元，跌1.22%。

中電（0002）：首三季港售電量增2.5%。收報67元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見131.3元，收報131.1元，升2.9%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8968元，收報8968元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1097.55元，收報1097.55元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073.95元，收報1073.45元，跌0%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見40.12元，收報40.1元，無升跌；廣聯科技（2531）創上市新高，見19.92元，收報19.66元，升1.65%；新威國際（0058）創52周高，見0.88元，收報0.75元，跌3.85%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.355元，跌1.39%；僑雄國際（0381）創52周高，見3.9元，收報3.49元，升10.09%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.205元，收報0.191元，跌2.05%；順誠（0531）創52周高，見0.48元，收報0.475元，升1.06%；意達利控股（0720）創52周高，見0.185元，收報0.185元，升0.54%；冠轈控股（1872）創52周高，見1.42元，收報1.32元，升89.11%；上海電氣（2727）創52周高，見2.61元，收報2.41元，升1.69%；光麗科技（6036）創52周高，見0.69元，收報0.68元，升7.94%；信越控股（6038）創52周高，見0.265元，收報0.265元，升1.92%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括建德國際控股（0865）低見0.015元，收報0.017元，跌5.56%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.024元，收報0.025元，跌10.71%；眾誠能源（2337）低見1.99元，收報2元，跌1.48%；盈利時（6838）低見0.415元，收報0.415元，跌7.78%；萬里印刷（8385）低見0.114元，收報0.115元，跌5.74%；荃信生物－Ｂ（2509）低見13.88元，收報13.92元，跌6.83%；EDA集團（2505）低見2.25元，收報2.3元，跌2.54%。

9隻股份創52周低，包括國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.08元，無升跌；中國投資開發（0204）低見0.2元，收報0.226元，跌17.82%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，無升跌；恆富控股（0643）低見0.146元，收報0.15元，跌11.24%；利亞零售（0831）低見0.47元，收報0.49元，升1.03%；中國金控（0875）低見1元，收報1.06元，跌5.36%。

異動股

上升異動股，包括，冠轈控股（1872）創52周高，見1.42元，收報1.32元，升89.11%；華星控股（8237）收報0.027元，升42.11%；聚利寶控股（8527）收報0.195元，升36.36%；匯聯金融服務（8030）收報0.6元，升33.33%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.39元，升32.2%；星空華文（6698）收報4.21元，升26.05%；優必選（9880）收報112.4元，升25.31%；中國金融投資管理（0605）收報2.36元，升24.21%；方達控股（1521）收報0.71元，升22.41%；綠色經濟（1315）收報0.142元，升21.37%；中廣核礦業（1164）收報2.35元，升21.13%。

下跌異動股，包括，弘浩國際控股（8375）收報0.143元，跌22.7%；HM INTL HLDGS（8416）收報0.09元，跌22.41%；中國國家文化產業（0745）收報0.131元，跌19.63%；中國投資開發（0204）見52周低0.2元，收報0.226元，跌17.82%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.485元，跌17.8%；御德國際控股（8048）收報0.027元，跌15.63%；皓文控股（8019）收報0.7元，跌14.63%；華音國際控股（0989）收報0.03元，跌14.29%；富元國際集團（0542）收報0.061元，跌14.08%；星亞控股（8293）收報0.055元，跌14.06%；看通集團（1059）收報0.315元，跌13.7%。

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