此外，為配合更加簡化的架構，一個由12名成員組成的新設集團營運委員會，將會取代擁有18名成員的集團行政委員會，成為匯控主要的行政決策機構。

該行表示，新設的 「香港業務」將包括滙豐和恒生銀行（0011）的「個人銀行」和「工商金融」業務，於集團營運委員會中受廖宜建和Surendra Rosha監督。

新設的「英國業務」將包括該國的「個人銀行」（包括 First Direct 及 M&S Bank）和「工商金融」業務（包括創科金 融），受Ian Stuart 監督。

企業及機構理財業務方醉，透過結合英國和香港以外的工商金融業務，以及環球銀行及資本市場業務，加上按地域劃分的西部市場（包括英國非分隔運作銀行、歐洲和美洲，為一個以批發銀行業務為主的區域），建立新的企業及機構理財業務。企業及機構理財業務和西部市場將由Michael Roberts領導。

至於國際財富管理及卓越理財業務，將會融合香港和英國以外的卓越理財、環球私人銀行，以及財富管理制訂、投資管理和保險業務。國際財富管理及卓越理財業務將由歐柏賢（Barry O’Byrne）領導。

匯控同時會簡化地域設置。「東部市場」將會涵蓋亞太和中東地區，受廖宜建及 Surendra Rosha 監督。「西部市場」則會包含英國非分隔運作銀行、歐洲大陸和美洲業務，受Michael Roberts監督。

上述改革將由2025年1月1日起生效，詳情將與2024年全年業績一併公布。

匯控中午收報68.35元，跌0.2%，半日成交2.51億元。

其他報道

滬指以半日高位收市 兩市半日成交額逾1.19萬億人幣

匯豐與信保局合作 支持香港電商行業發展

港元拆息全線向下 1個月HIBOR轉跌 見逾3周低

大灣區航空兩步驟贏免費機票 涵蓋東京、大阪、仙台等11航點

中央匯金債券發行規模創歷史新高

高通推出新版智能電話晶片

聯儲局Schmid：主張放慢減息步伐

上證報：降LPR帶動實體經濟穩定增長 第四季有望繼續迎來降準減息

字節跳動據報擬在泰國新建數據中心

滬深三大指數小幅低開 人行進行1584億人幣7天逆回購

恒指低開44點 科指升0.37% 10天線跌穿20天線

內地9月份16至24歲失業率降至17.6%

港股ADR跌97點 夜期低水92點 美期亞股跌 聯通、中電信等業績

美債息上升 道指跌344點 納指見3個月收市新高

北水增持融創 減持信達