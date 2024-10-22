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匯控重組架構 劃分香港、英國等四大業務 新設行政委員會

匯控（0005）宣布，正簡化組織架構為四大業務，分別為「香港」、「英國」、「企業及機構理財」及「 國際財富管理及卓越理財」。履新一個多月的行政總裁艾橋智表示，變革將會減少現行架構下的程序和決策重叠，於服務客戶時能夠產生更大的切合度和靈活性。集團各職能部門將會重組，以支持四項新業務。

此外，為配合更加簡化的架構，一個由12名成員組成的新設集團營運委員會，將會取代擁有18名成員的集團行政委員會，成為匯控主要的行政決策機構。

該行表示，新設的 「香港業務」將包括滙豐和恒生銀行（0011）的「個人銀行」和「工商金融」業務，於集團營運委員會中受廖宜建和Surendra Rosha監督。

新設的「英國業務」將包括該國的「個人銀行」（包括 First Direct 及 M&S Bank）和「工商金融」業務（包括創科金 融），受Ian Stuart 監督。

企業及機構理財業務方醉，透過結合英國和香港以外的工商金融業務，以及環球銀行及資本市場業務，加上按地域劃分的西部市場（包括英國非分隔運作銀行、歐洲和美洲，為一個以批發銀行業務為主的區域），建立新的企業及機構理財業務。企業及機構理財業務和西部市場將由Michael Roberts領導。

至於國際財富管理及卓越理財業務，將會融合香港和英國以外的卓越理財、環球私人銀行，以及財富管理制訂、投資管理和保險業務。國際財富管理及卓越理財業務將由歐柏賢（Barry O’Byrne）領導。

匯控同時會簡化地域設置。「東部市場」將會涵蓋亞太和中東地區，受廖宜建及 Surendra Rosha 監督。「西部市場」則會包含英國非分隔運作銀行、歐洲大陸和美洲業務，受Michael Roberts監督。

上述改革將由2025年1月1日起生效，詳情將與2024年全年業績一併公布。

匯控中午收報68.35元，跌0.2%，半日成交2.51億元。

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