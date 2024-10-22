瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰發表報告指，外匯結算數據證實人民幣貶值風險緩解，為人民幣反彈提供流量支撐。外匯結算比率從62.2%躍升至70%，反映出外匯囤積活動放緩。預期外匯淨結算數據將在聯儲局利率政策和中國政策轉變的不確定性下出現波動。

張建泰指，10月份，由於聯儲局在強勁的勞動力數據後表示將逐步減息，美元顯著反彈。在這種情况下，出口商並不急於減少美元敞口。國內方面，中國的政策轉變重振增長前景，但人行的主動減息將導致中美利差擴大，如果增長樂觀情緒消退，可能會抑制人民幣前景。最後，美國大選的不確定性，特別是對中國商品關稅的上調，將使市場參與者對人民幣的外匯結算流持謹慎態度。

分項數據來看，當月貨物貿易項下資金大量流入，是推動淨結匯增長的一大動力。當月中國企業結匯率，即代客結匯與代客涉外外匯收款之比為70.1%，按月上升7.9百分點，創逾1年來新高，體現出囤匯意願在美元減息等事件後出現鬆動。

彭博社報道，東方匯理銀行駐香港的資深新興市場策略師Eddie Cheung表示，「人民幣匯率8月份就開始觸底反彈，但有趣的是等到了9月供求面才真正出現了變化，看來匯率突破7.10元後，更多的出口商開始大量結匯並推動匯率升值」。

張建泰報告指，投資人並不太擔心人民幣貶值風險，並對中國人民銀行維護匯率穩定的能力抱持信心。政策轉向後對中國增長前景的樂觀情緒重燃也有助於抵禦外部衝擊。儘管特朗普可能在美國總統大選中獲勝，但人民幣貶值壓力仍然有限。

除此之外，當月證券投資項下出現創紀錄的結匯熱潮，淨結匯達近99億美元，體現短期市場情緒振奮帶來資金流入。StoneX Group外匯交易員吳明賾說，資本項下的資金流入肯定是因為中國刺激政策提振市場情緒。

吳明賾認為，如果10月份淨流入維持高企，對於中國資產而言將是非常鼓舞的利好，因為中國政府曾在推出刺激政策方面令市場出現一兩次失望情緒。「10月只要不出現資金外流，從市場角度來看，對於中國經濟就算是整體良好的信號了」。

張建泰表示，新信貸安排計劃下的股票回購力度以及即將召開的全國人民代表大會常務委員會會議宣布財政刺激規模的希望應該會支撐市場情緒。

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