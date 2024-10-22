最新一份《施政報告》提出推動低空經濟，賴偉昕指foodpanda 正就無人機送遞服務作初步研究，而其母公司 Delivery Hero 已在歐洲推出無人機送遞服務，foodpanda 香港會參考其他市場，研究在香港實施無人機送遞的可行性，惟強調目前只是非常初步研究。

對於競爭對手打「價格戰」，賴偉昕表示，有競爭對手是好事，做好自己的本分最重要，更看重可持續發展。客戶短期内可能被價格優惠吸引，但他認爲做好服務才可長線留住客戶。

另外，賴偉昕又指，foodpanda 今年第三季訂單按年保持穩定，其中到會服務期內業務按年上升逾兩倍；企業服務業務按年上升逾一倍；快商務業務按年上升近一成。他表示，這些業務表現理想，相信與公司經過10年在港運營掌握的大數據分析有關。

賴偉昕又稱，在過去10年間，米線成功蟬聯10年港人最愛菜式，最大一張美食外送訂單是449件食品，而送遞員在過去一年間獲得的貼士總額超過1000萬元，服務最久的其中一位送遞員，多年來累積的送遞距離等同環繞赤道走了近兩圈。