龍蟠科技為磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是車用精細化學品製造商。根據弗若斯特沙利文的資料，就去年銷量而言，公司是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%。

財務方面，公司今年首6個月收入35.7億元人民幣，按年減少6.4%，公司擁有人應佔虧損2.2億元人民幣，收窄66.7%。

龍蟠科技引入Harvest Oriental為基石投資者，認購2000萬股發售股份。以指示性發售價範圍的中位數5.75元計，佔發售股份總數概約20%（假設超額配股權未獲行使），投資額為1.15億元。

所得款項淨額約40%預計將用於支付印度尼西亞工廠二期的部分開支；40%用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支；10%用於償還若干計息銀行借款；10%作營運資金及其他一般公司用途。

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