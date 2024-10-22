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龍蟠科技今起招股 一手入場費3535.3元

美的（0300）之後又一A股來港上市。已在内地A股上市的龍蟠科技 （2465）今日（22）起至25日招股，計劃發行1億股H股，一成在香港作公開發售，招股價介乎4.5元至7元，集資最多7億元，每手500股，一手入場費3535.3元。龍蟠科技預期將於10月30日掛牌，國泰君安國際及鎧盛為聯席保薦人。

龍蟠科技為磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是車用精細化學品製造商。根據弗若斯特沙利文的資料，就去年銷量而言，公司是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%。

財務方面，公司今年首6個月收入35.7億元人民幣，按年減少6.4%，公司擁有人應佔虧損2.2億元人民幣，收窄66.7%。

龍蟠科技引入Harvest Oriental為基石投資者，認購2000萬股發售股份。以指示性發售價範圍的中位數5.75元計，佔發售股份總數概約20%（假設超額配股權未獲行使），投資額為1.15億元。

所得款項淨額約40%預計將用於支付印度尼西亞工廠二期的部分開支；40%用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支；10%用於償還若干計息銀行借款；10%作營運資金及其他一般公司用途。

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