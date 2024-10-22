匯控將香港和英國分別列出為單一業務營運，負責自己的個人銀行和工商金融業務，艾橋智指出，香港和英國為匯控的主要市場（home market），在當地有深入而明顯的規模，與其他市場匯控在當地規模細小不同。該行在其他市場的個人客戶主要為富裕階層，因此將投資、國際財富管理業務整合至國際財富管理及卓越理財業務。

匯控將香港和英國以外工商金融，和環球銀行及資本市場業務合併為企業及機構理財業務，艾橋智表示，兩個都是批發業務，在客戶審查（KYC）、信貸審批、內部監控等有不少重覆，通過減省重覆的業務，可以創造空間投資於對客戶重要的項目。

匯控地域分區亦重劃為歐陸和美洲的「西部市場」，由企業及機構理財管轄，他指西部市場已是批發銀行為主，而「東部市場」包括亞太和中東地區，則是該行有最大增長的「超級地區」，重劃可以增強兩大地區的連接，並在風險管理有協同效益。

至於新架構是否為節省成本，艾橋智指重組不是削減成本的做法，而是為銀行能夠更靈活、更快地制定決策，屬策略性轉型。因為最終細節需要更多時間落實，暫時未有提供會如何影響該行開支。

新的企業及機構理財業務和西部市場，將由現任匯控美國及美洲區行政總裁Michael Roberts領導，現任環球銀行及資本市場行政總裁高國揚（Greg Guyett）不在是次公布架構，是否意味會再有高層離任，艾橋智則表示高國揚將出任屬非執行職位，監督管理高級非執行員工，為客戶接觸項目等提供支持，並為管理層提供建議。

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