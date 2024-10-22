空中巴士民用飛機業務首席執行官 Christian Scherer則表示，航空行業正在增長，但過程中會面臨一些挑戰，稱公司會每年生產更多先進技術的飛機。

另外，內地航空公司陸續訂購中國商飛C919，Christian Scherer歡迎其加入飛機製造商的行業，並認為現時市場足以滿足所有競爭者。他續稱，隨著中國運力恢復，空中巴士將增加相應產量。

上月，國泰一架空中巴士A350因飛行途中突然引擎起火而折返香港機場。麥皓雲回應指，該問題並不尋常，集團已迅速檢查其他A350型號，並與香港民航處等持份者合作調查，相信相關問題現已解決。

國泰行政總裁林紹波表示，國泰已向空中巴士累計訂購150架飛機，2026年將接收第二批窄體客機包括A321neo及A320neo，加入國泰航空與旗下香港快運機隊。隨後2027年和2028年，國泰將陸續接收A350F貨機和A330新機型。

他續稱，國泰明年在北京與紐約機場開設新的貴賓室，同時在香港推出重新設計的頭等和商務的貴賓室。至於航點，他指國泰及快運至今年底推出15個新的目的地，料明年航點增加至100個。