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恒指收市升20點 成交縮、波幅收窄 見近1個月最少 北水流入減半

市場觀望美企業績表現，加上美國10年期債息曾升至4.2176厘，是7月26日後最高，美期、亞股下跌。A股港股逆市上升，但波幅收窄、成交縮，其中恒指全日波幅略擴至249.44點，是9月23日後最窄；大市成交減20%至不足1600億元，同為9月23日後最少。恒指、科指受制於10天線。電車股上升，吉利（0175）升7%，理想（2015）升4.9%。僅盈富（2800）成交破百億，達118億元，其後為中芯（0981）成交71.5億元。

恒指今早低開44點，高位升151點，低位跌98點，高低波幅249點。上升股份比例為34.29%，下跌為29.54%，無升跌為36.16%。

恒指收市升20點或0.1%，報20498點，大市成交金額1548億元，較上日減少20.84%，是9月23日1242.89億元成交後最少；國指升22點或0.31%，報7363點。恒生科技指數收報4521點，升0.66%。

藍籌股成交金額647.99億元，佔大市成交41.85%；科指成份股成交金額393.75億元，佔大市成交25.43%；國指成份股成交金額575.72億元，佔大市成交37.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.15%，至154億元，佔大市成交9.94%。牛熊證成交金額71.34億元，增加14.88%；窩輪成交金額82.65億元，減少13.25%。

藍籌42隻升，33隻下跌，7隻無升跌。吉利（0175）升7.06%，收報13.64元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.77%，收報11.22元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報101元，升4.99%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報33.4元，跌3.19%。

恒指10天線(20637.51點)跌穿20天線(20741.82點)，續受制於10天線。科指10天線(4555.83點)跌穿20天線(4563.04點)，續受制於10天線。

北水南下合計淨流入59.06億元，較上日減少52.48%，連續第2日流入，累計流入183.37億元。北水本月累計流入547.45億元，按月增加29.34%，連續第2個月增加，金額是6月後新高，連續第16個月流入。

午後消息股表現

匯控（0005）：新架構減少重覆匯報 增本地業務自主加快決策。匯控委任郭珮瑛為集團財務總監 明年1月1日起生效。匯控重組架構 劃分香港、英國等四大業務 新設行政委員會。收報68.25元，跌0.36%。

今早及隔晚消息股表現

金斯瑞（1548）解除合併傳奇生物。收報12.88元，升9.15%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電信（0728）收報4.69元，跌0.21%。

聯通（0762）收報6.86元，升0.15%。

新東方（9901）收報51.5元，跌3.1%。

信德（0242）投得海洋公園新歷險主題區開發營運權。收報0.69元，跌1.43%。

國泰（0293）香港員工明年獲1個月合資格薪酬酌情花紅。香港快運今年12月開日本靜岡航線，聖誕新年預訂數按年增三成。收報7.97元，升0.63%。

中信股份（0267）向信宸資本悉售中港麥當勞持股。收報9.26元，跌0.11%。

平保（2318）首3季多賺36%。收報48.15元，跌1.83%。

中電（0002）：首三季港售電量增2.5%。收報67元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見4.3元，收報4.25元，升4.94%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見131.3元，收報131元，升2.83%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8968元，收報8968元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1097.7元，收報1097.7元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073.95元，收報1073.5元，無升跌；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.9元，收報565.9元，升0.02%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見40.18元，收報40.18元，升0.2%；廣聯科技（2531）創上市新高，見21元，收報20.45元，升5.74%；新威國際（0058）創52周高，見0.88元，收報0.75元，跌3.85%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.355元，跌1.39%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報7元，無升跌；僑雄國際（0381）創52周高，見3.9元，收報3.17元，無升跌；利時集團控股（0526）創52周高，見0.205元，收報0.195元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.48元，收報0.48元，升2.13%；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.345元，收報0.34元，無升跌；意達利控股（0720）創52周高，見0.185元，收報0.184元，無升跌；亞積邦租賃（1496）創52周高，見0.148元，收報0.144元，升6.67%；信邦控股（1571）創52周高，見3.94元，收報3.94元，升2.87%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括建德國際控股（0865）低見0.015元，收報0.017元，跌5.56%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.024元，收報0.03元，升7.14%；眾誠能源（2337）低見1.99元，收報2.04元，升0.49%；盈利時（6838）低見0.415元，收報0.415元，跌7.78%；萬里印刷（8385）低見0.108元，收報0.108元，跌11.48%；荃信生物－Ｂ（2509）低見13.42元，收報13.42元，跌10.17%；EDA集團（2505）低見2.25元，收報2.34元，跌0.85%；佛朗斯（2499）低見11.28元，收報11.28元，跌9.62%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.07元，收報1.08元，無升跌；中國投資開發（0204）低見0.2元，收報0.22元，跌20%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；恆富控股（0643）低見0.146元，收報0.159元，跌5.92%；利亞零售（0831）低見0.47元，收報0.49元，升1.03%；中國金控（0875）低見1元，收報1.07元，跌4.46%；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，無升跌；靄華押業信貸（1319）低見0.21元，收報0.21元，無升跌；億仕登控股（1656）低見1.22元，收報1.22元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，冠轈控股（1872）創52周高，見1.78元，收報1.36元，升94.84%；匯聯金融服務（8030）創52周高，見0.89元，收報0.79元，升75.56%；保寶龍科技（1861）創52周高，見3元，收報3元，升70.45%；華星控股（8237）收報0.028元，升47.37%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.41元，升38.98%；汽車街（2443）收報17.7元，升33.08%；天利控股集團（0117）平上市低位0.2元，收報0.28元，升32.7%；聚利寶控股（8527）收報0.188元，升31.47%；中國智能交通（1900）創52周高，見0.22元，收報0.211元，升30.25%；九方財富（9636）收報12.88元，升26.27%；中國智能健康（0348）收報0.068元，升25.93%。

下跌異動股，包括，中國新城鎮（1278）收報0.077元，跌21.43%；NEXION TECH（8420）創52周高，見0.086元，收報0.059元，跌21.33%；偉鴻集團控股（3321）收報0.054元，跌20.59%；中國創意控股（8368）收報0.7元，跌20.45%；中國投資開發（0204）見52周低0.2元，收報0.22元，跌20%；懶豬科技（8379）見52周低0.053元，收報0.067元，跌19.28%；星島（1105）收報0.218元，跌17.74%；PF GROUP（8221）收報0.038元，跌17.39%；中國智能科技（0464）收報0.136元，跌16.56%。

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