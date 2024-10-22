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本港9月通脹降至2.2% 低過預期 6月後最低

政府統計處公布，本港9月CPI按年增2.2%，低過預期的2.4%，及低過上月的2.5%，而2.2%的通脹，亦是6月後新低，當月為增1.5%。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在9月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.9%，亦較8月份（1.2%）為低。按年升幅收窄主要是由於2023年9月份食品價格顯著上升導致比較基數較高所致。

政府發言人表示，9月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。食品價格的按年升幅放緩，而能源相關項目價格的跌幅收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟續增長或會為本地成本帶來一些溫和上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。政府會繼續留意情况。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止的三個月的平均每月升幅為0.4%，而截至8月止的三個月的相應升幅為0.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為2.9%、2.0%及1.6%，而8月份的相應升幅分別為3.2%、2.2%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為0.9%、0.9%及1.0%，在8月份的升幅則分別為1.1%、1.2%及1.3%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至9月止的三個月的平均每月升幅分別為0.5%、0.4%及0.3%，而截至8月止的三個月的相應升幅分別為0.8%、0.5%及0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至9月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅均為0.1%，而截至8月止的三個月的相應升幅則分別為0.2%、0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升21.4%）、電力、燃氣及水（上升6.5%）、住屋（上升3.3%）、雜項服務（上升2.0%）、外出用膳及外賣（上升1.8%）、雜項物品（上升1.2%），以及交通（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在9月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.6%）、基本食品（下跌0.4%），以及耐用物品（下跌0.4%）。

以首9個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.9%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.9%、1.1%及1.2%。

在第三季，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.4%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升3.1%、2.1%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.0%、1.1%及1.2%。

截至9月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.0%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.4%、1.9%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.0%、1.2%及1.4%。

 

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