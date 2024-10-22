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機管局：9月客運量406萬人次增22% 起降量增22%

機管局公布，香港國際機場2024年9月份航空交通數字。月內，機場客運量達406萬人次，飛機起降量為29 595架次，分別較2023年9月增加22.4%及22.3%。貨運量按年增加10.2%至414 000公噸。

9月份客運量持續穩定復蘇，所有類別的旅客，包括香港居民、訪客，以及轉機 / 過境旅客量均較去年同月顯著增長，當中以往來東南亞及中國內地的客運量錄得最顯著升幅。

貨運量同樣保持升勢，持續錄得雙位數按年升幅，這主要是由於轉口及出口貨運量按年增長13.0%。於2024年9月，主要貿易地區中，以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量錄得最明顯增長。

於今年首三季，機場處理的客運量達3 900萬人次，飛機起降量上升至267 035架次，與2023年同期相比，分別錄得40.9%及39.0%的升幅。貨運量按年增長15.7%至超過359萬公噸。

過去12個月，機場客運量按年大幅飈升63.5%至5080萬人次，飛機起降量增長49.9%至351 015架次；貨運量則上升15.9%至482萬公噸。

與此同時，機管局在《Hong Kong Business》雜誌舉辦的「HKB Technology Excellence Awards 2024」中，憑藉「登機易」及無人駕駛拖車項目，分別在「容貌辨識——航空航天」及「自動化——航空」類別中榮獲獎項。有關獎項旨在表彰各行各業中，運用創新科技達致卓越表現的公司。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示：「我們很榮幸獲得這些殊榮，這是對我們積極應用最新科技提升機場營運效率的肯定。我們會持續透過創新技術提升機場的設施，為旅客帶來高效便捷的旅程」。

 