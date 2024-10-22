至於貨運方面，國泰航空於9月份運載13.31萬公噸貨物，按年增加10.9%。月內貨物收入噸千米數按年增加4.9%，運載率下跌2.4個百分點至58.7%，可用貨物噸千米數則按年增加9.3%。

在今年首九個月，載貨量按年增加9.9%至110.36萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%，貨物收入噸千米數則上升3.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，新學年開始前往英國的學生乘客人數持續上升，帶動香港前往英國的航班載客率高企。受惠於國慶日黃金周假期，月底的出行需求趨升，當中又以香港前往日本各城市及泰國曼谷，及內地前往東南亞、東北亞和歐洲等地的需求較旺盛。9月份同時踏入商務旅遊高峰期，受眾多國際盛事、會議和展覽所帶動，9月份前艙的載客率創今年新高。貨運亦進入傳統旺季，月內載貨量較上月增加 7%，按年上升11%。

該公司展望未來數月，將增加更多航班和航線，以滿足外遊需求的增長。他們對今年聖誕假期的客運量保持樂觀，預期較去年同期更佳。2024 年至今，該集團已宣布新增17個新航點，當中8個已啟航。另外為進一步提升顧客體驗，他們在波音777-300ER客機推出全新的爾雅商務客艙（Aria Suite）及特選經濟客艙，以及煥然一新的經濟客艙。第一架客機已經投入服務，執飛北京航線，並將陸續服務其他區域及長途航線。同時國泰航空『逸連堂』貴賓室（The Bridge）將於明年重開，以滿足需求增長。

至於貨運，預期在傳統的旺季需求會飆升，尤其受惠於來自內地、東南亞和印度的電子商貿、高科技和電子產品，以及從西南太平洋和美洲地區運來的鮮貨。