moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰：今年首9個月載客破2000萬人次 單月增近18%至181.7萬人次

國泰航空（0293）公布在今年首九個月，國泰航空和香港快運的載客人次突破2000萬大關，共接載超過2100萬位乘客。單是9月份，國泰載客181.69萬人次，按年增加17.8%。月內收入乘客千米數按年上升18.4%。乘客運載率下跌2.3個百分點至81.4%，而可用座位千米數則按年增加21.7%。在今年首九個月，載客人次按年28.4%至1655.37萬次，可用座位千米上升 34.2%， 而收入乘客千米數則上升27.8%。

至於貨運方面，國泰航空於9月份運載13.31萬公噸貨物，按年增加10.9%。月內貨物收入噸千米數按年增加4.9%，運載率下跌2.4個百分點至58.7%，可用貨物噸千米數則按年增加9.3%。

在今年首九個月，載貨量按年增加9.9%至110.36萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%，貨物收入噸千米數則上升3.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，新學年開始前往英國的學生乘客人數持續上升，帶動香港前往英國的航班載客率高企。受惠於國慶日黃金周假期，月底的出行需求趨升，當中又以香港前往日本各城市及泰國曼谷，及內地前往東南亞、東北亞和歐洲等地的需求較旺盛。9月份同時踏入商務旅遊高峰期，受眾多國際盛事、會議和展覽所帶動，9月份前艙的載客率創今年新高。貨運亦進入傳統旺季，月內載貨量較上月增加 7%，按年上升11%。

該公司展望未來數月，將增加更多航班和航線，以滿足外遊需求的增長。他們對今年聖誕假期的客運量保持樂觀，預期較去年同期更佳。2024 年至今，該集團已宣布新增17個新航點，當中8個已啟航。另外為進一步提升顧客體驗，他們在波音777-300ER客機推出全新的爾雅商務客艙（Aria Suite）及特選經濟客艙，以及煥然一新的經濟客艙。第一架客機已經投入服務，執飛北京航線，並將陸續服務其他區域及長途航線。同時國泰航空『逸連堂』貴賓室（The Bridge）將於明年重開，以滿足需求增長。

至於貨運，預期在傳統的旺季需求會飆升，尤其受惠於來自內地、東南亞和印度的電子商貿、高科技和電子產品，以及從西南太平洋和美洲地區運來的鮮貨。