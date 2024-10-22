周大福（1929）公布，截至今年9月底的第二財季零售值跌21%，當中內地首季零售值跌19.4%，港澳首季零售值跌21%。同店方面，內地上季同店銷售跌24.3%，港澳跌30.8%。此外，周大福預期上半財年的淨溢利按年將下跌42至46%，不計及黃金借貸重估的影響，經調整後淨溢利按年下跌12至16%。
零售點網絡方面，集團截至今年9月底的零售點為7488個，較2024年3月底的7586個淨減少98個。集團指，專注透過提升店舖生產力和盈利能力，改善門店組合的整體財務健康狀況，以保持市場領導地位，預計下半年店舖調整變動將少於上半年。季內，集團在內地淨關閉145個周大福珠寶零售點，港澳及其他市場則分別維持87及58個零售點。
按產品分類，港澳上季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌16.6%，黃金首飾及產品同店跌33%；內地首季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌27.6%，內地首季黃金首飾及產品同店跌24.7%。
周大福指，上季宏觀經濟外部因素，尤其是黃金價格屢創新高，持續影響消費意慾，不過內地同店銷售跌幅收窄，港澳跌幅就相若；十一黃金周內地亦延續同店銷售跌幅收窄的趨勢。管理層認為，趨勢將對下半財年銷售前景及基本面提供支持。
撇除黃金借貸重估影響 淨溢利跌12至16%
集團表示，近幾個月國際金價大幅波動，9月30日按黃金市價重估未償還的黃金借貸時產生非現金的未變現虧損，去年同期的黃金借貸市價重估則錄得收益，令淨溢利大跌。集團表示，對黃金存貨進行價格對冲，是按集團業務需要的慣常做法，目的是減輕黃金存貨價格變動帶來的財務影響，對現金流和上半年實際業務表現影響不大。
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