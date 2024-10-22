李寧（2331）宣布與紅杉資本成立合資公司，股本總額為2億元，當中李寧間接全資附屬公司LN Co、執行董事兼聯席行政總裁李寧旗下Founder Co、紅杉資本旗下HongShan Venture、HongShan Motivation將分別注資5800萬、5200萬、6272.8萬、2727.2萬元，佔合資公司股本總額29%、26%、31.36%及13.64%；即紅杉佔股45%、集團及李寧合共持股55%。
集團指出，合資集團目的是在地區獨家開發及經營李寧品牌業務（包括銷售李寧品牌產品），將動用各自資源，盡力協助合資集團建立獨立經營能力，實現李寧品牌於海外長期發展，並尋求機會於日後上市。此外，LN Co向合資公司作出的注資預期將由內部資源撥付。
集團又指，過去幾年集團基於聚焦國內市場戰略的前提，國際化進度較慢，但境外市場尤其是一帶一路地區的發展亦是長遠發展戰略的一部分，惟海外市場存在很多不確定性，包括經濟、政治、法律、信貸及社會價值觀習俗等風險因素，因此與具豐富跨國資源的合作方合作，共同成立一個全新的架構，才有可能獲得理想的成果。
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