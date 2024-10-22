集團指出，合資集團目的是在地區獨家開發及經營李寧品牌業務（包括銷售李寧品牌產品），將動用各自資源，盡力協助合資集團建立獨立經營能力，實現李寧品牌於海外長期發展，並尋求機會於日後上市。此外，LN Co向合資公司作出的注資預期將由內部資源撥付。

集團又指，過去幾年集團基於聚焦國內市場戰略的前提，國際化進度較慢，但境外市場尤其是一帶一路地區的發展亦是長遠發展戰略的一部分，惟海外市場存在很多不確定性，包括經濟、政治、法律、信貸及社會價值觀習俗等風險因素，因此與具豐富跨國資源的合作方合作，共同成立一個全新的架構，才有可能獲得理想的成果。

其他報道

美心伙拍7-11再造廚餘 推罐裝「咖啡啤」

周大福上季港澳同店銷售跌30% 黃金存貨對沖致中期盈利跌最多46%

東方海外112億人幣 租6集裝箱船15年

機管局：9月客運量406萬人次增22% 起降量增22%

全日沽空金額減17% 南方恒生科技沽空增48%

華潤飲料暗盤開報15.5元 高上市價6.9%

本港9月通脹降至2.2% 低過預期 6月後最低

恒指收市升20點 成交縮、波幅收窄 見近1個月最少 北水流入減半

國泰：若飛機交付有延遲 有能力調動其他機型應對

Expedia：68%港旅客料下次旅行將遊覽小眾目的地

傳挽肉と米進軍內地 首間分店落戶廣州天河

高息定存丨大新銀行上調港元3個月及6個月定存息0.2厘

匯控：新架構減少重覆匯報 增本地業務自主加快決策

Mastercard辦簽帳抽獎活動可贏取簽帳額

龍蟠科技今起招股 一手入場費3535.3元

滬深三大指數連升三個交易日 兩市成交額1.91萬億人幣

富達國際據報在中國裁員500人

Foodpanda：相信香港市場仍有發展空間 研無人機送遞服務

內地9月資金流入和淨結匯激增

地平線IPO據報以上限3.99元定價

半日沽空金額減21% 南方恒生科技沽空減34%

金斯瑞解除合併傳奇生物 曾升逾13%

匯控委任郭珮瑛為集團財務總監 明年1月1日起生效