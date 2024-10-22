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調查顯示近半55歲以上個人受訪者擁有虛銀戶口

銀行公會數字銀行公眾教育專責小組調查顯示，於55歲以上個人受訪者內，有44.6%該組別的受訪者擁有數字銀行戶口，另有65.7%的26至35歲的個人受訪者擁有戶口，為各年齡層中比例最高。中小企方面，有81.3%的36至45歲受訪者持有戶口，而66.3%的55歲以上中小企受訪者亦有數字銀行戶口。

調查亦顯示，最少有兩成的個人受訪者採用13項服務數字銀行，較去年同期的5項大幅增加，而個人用戶除主要使用存款或儲蓄、信用卡以及定期存款這些基本服務外，透過數字銀行購買保險產品及投資基金的個人受訪者大幅上升。

至於中小企受訪者中，14項功能獲超過兩成的受訪者使用，而當中最多使用的功能為儲蓄或存款、定期存款以及用作出糧戶口。值得一提的是，使用數字銀行發票融資、企業分期貸款以及環球匯款的中小企受訪者，均較去年大幅增加，分別有大約三至四成。

另外，調查顯示，無論是個人及中小企受訪者，對數字銀行的信任度均顯著提升，當中滿意保安措施的個人及中小企受訪者比例分別逾97%及99%。銀行公會數字銀行公眾教育專責小組發言人表示，公眾對數字銀行的整體信心顯著提升，為業界打了一支強心針。

專責小組委託香港浸會大學傳理學院，於今年7月31日至8月8日期間以網上問卷形式進行調查，訪問約1000位個人受訪者及約200間中小企，以了解公眾對數字銀行的認知與印象，以及其使用習慣。

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