中華煤氣（0003）宣布，與職業訓練局（VTC）合作策劃開辦全港首個燃氣工程專業文憑課程，今年已是第三屆，本屆課程共有29名學生畢業。畢業生來自不同界別，有前線燃氣技術人員，有文職後勤人員，更有工程公司老闆。當中有兩名女學員。
該公司指，燃氣工程專業文憑課程為學員提供理論、實踐兼備的培訓，達資歷架構第4級，內容涵蓋八大單元，包括燃氣工程科技、燃氣生產系統、燃氣傳輸和分配、燃氣採用與系統設計、工程管理與專業、智慧能源與應用、能源與環境，以及安全與健康，由業內專業人士任教。課堂以外，學員更獲安排到「中華煤氣培訓學院」參加實習，奠定堅實的專業基礎。參與課程的學員，除了可獲「Vplus專才進修資助」，退還六成學費外，煤氣公司亦特設獎學金予成績和表現優異的學員，每位可獲1.5萬元。
今屆兩名女學員之一的蔡穎思，也是四位獎學金得主之一，她是煤氣公司客戶服務熱綫中心營運支援主任，為了更深入了解燃氣工程而報讀課程。完成課程後，她表示認識更多燃氣知識對工作很有幫助，更明白公司的運作，「我想於公司有更大發展空間，畢業後便有多一個選擇，或許可以向工程師方向發展。」
煤氣公司集團人力資源總監暨集團安全及環保總監林銘榮希望課程為業界注入更多新血。職業訓練局副執行幹事王建國感謝煤氣公司攜手培育燃氣人才，雙方由2018年開始合辦此課程，為業內人士提供進修階梯，至今已有差不多90名學員修畢課程。
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