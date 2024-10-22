儘管全球增長前景平庸，IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）指出，美國、印度和巴西的經濟具有韌性，並實現了經濟「軟着陸」，在遏抑通脹之餘，未見職位大量流失。古蘭沙表示，看來全球遏抑通脹的鬥爭已基本獲勝，即使部分國家的物價壓力依然存在。

他接受路透社訪問時稱，隨着通脹消退，一些國家如果不減息，貨幣政策可能會「機械地」變得過於緊縮，從而給經濟增長和就業帶來壓力。

IMF預期美國今年經濟增長2.8%，較7月預期上調0.2個百分點，這主要由於工資和資產價格上漲，使消費增長較預期強。IMF又將美國明年經濟增長預測上調至2.2%，較7月預期上調0.3個百分點。此外，受惠於消費和投資強勁增長，IMF預期巴西今年經濟增長達3%，較7月預測上調0.9個百分點。隨着通脹回落及央行減息，IMF預期英國今年經濟增長達1.1%，較7月預期高出0.4個百分點

不過由於房地產疲軟，消費者信心低迷，抵銷出口帶來的增長，IMF將中國今年增長預測下調0.2個百分點至4.8%，而明年增長預測則維持在4.5%不變。不過IMF最新的評估，尚未包括中國政府最近宣布的財政刺激措施所帶來的影響。

IMF又預計，由於德國製造業持續陷入困境，德國今年經濟將出現零增長，較7月預期下調0.2個百分點。相關調整將導致歐元區今年整體增長下調至0.8%。IMF又將日本今年增長預測下調至0.3%，較7月預測下調0.4個百分點。

在評估經濟前景風險時，IMF提到潛在的關稅提升及報復措施的影響，但它沒有提及美國共和黨總統候選人特朗普提出的全球關稅措施。IMF假設，若美國、歐元區和中國之間徵收10%的雙向關稅，加上美國向全球其他地區徵收10%的關稅，以及流向美國和歐洲的移民減少，而金融市場動盪導致金融條件收緊，以上情境將導致明年全球GDP產出降低0.8%，並在2026年降低1.3%。