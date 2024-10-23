IMF下調全球和中國經濟展望，警告美國大選對金融市場風險。IMF預計中國今年GDP增速無法達到5%目標，首席經濟學家稱中國央行上月宣布的激勵措施不足以提振經濟大幅增長。美國國債自聯儲局9月減息以來的跌勢與1995年格林斯潘時期相當，反映交易員預計經濟有望實現軟著陸。摩根大通對未來十年美股走勢看法與高盛截然不同，該行預期大型股未來10至15年的年化回報率為6.7%。

道瓊斯工業平均指數收跌6點，跌幅0.02%，報42924點。標普500指數收跌2點，跌幅0.05%，報5851點。納斯達克綜合指數收漲33點，或0.18%，報18573點。

家得寶跌1.12%，報401.85美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累29點，而微軟升2.08%，報427.51元，貢獻道指57點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報235.86元，跌0.26%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.14元，升0.65%，亞馬遜(美：AMZN)收市報189.7元，升0.33%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報582.01元，升1.19%，英偉達(美：NVDA)收市報143.59元，跌0.08%，微軟(美：MSFT)收市報427.51元，升2.08%，Tesla (美：TSLA)收市報217.97元，跌0.4%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.22%，報520點。德國DAX指數收跌0.21%，報19421點；法國CAC 40指數跌0.02%，報7535點；英國富時100指數收跌0.15%，報8306點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.95%，報6969點。

美國2年期債息曾升最多0.65%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4.058厘，是10月10日4.0914厘後最高。收市報4.0324厘，是8月19日後收市新高，當日報4.066厘。連升2日，累計升0.0841厘，對上一次連升2日是10月3日。

美國10年期債息曾升最多0.52%，是10月21日後最大升幅，當日升幅為2.76%。高見4.2176厘，是7月26日4.2621厘後最高。收市報4.2076厘，是7月25日後收市新高，當日報4.2407厘。連升2日，累計升0.1248厘，對上一次連升2日是10月14日。

美2年期10年期債息差曾高見17.769基點，是9月30日19.687基點後最闊。收市報17.308基點，是9月27日後收市最闊，當日報18.935基點。連續4日擴闊，累計10.061基點，對上一次連綾4日是9月23日。

美3個月10年期債息曾收窄至41.463基點，是2022年11月21日37.804基點後最窄。收市報43.361基點，是2022年11月21日後收市最窄，當日報40.22基點。連續兩2日收窄，累計12.731基點，對上一次連升2日是10月1日。

金龍指數曾升最多2.29%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.54%。高見7062.47點，是10月16日7094.61點後最高。收市報6969.48點，是10月16日後收市新高，當日報7008.21點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月4日。

道指曾跌最多0.5%，是10月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.92%。低見42718.26點，是10月16日42692.37點後最低。收市報42924.89點，是10月15日後收市新低，當日報42740.42點。連跌2日，累計跌351.02點，對上一次連跌2日是9月18日。

標指曾跌最多0.56%，是10月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.68%。低見5821.17點，是10月16日5808.34點後最低。收市報5851.2點，是10月17日後收市新低，當日報5841.47點。連跌2日，累計跌13.47點，對上一次連跌2日是9月4日。

納指曾升最多0.44%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為0.82%。高見18620.71點，是7月15日18641.53點後最高。收市報18573.13點，是7月10日後收市新高，當日報18647.45點。連升5日，累計升257.54點，對上一次連升5日是9月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月10日。

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