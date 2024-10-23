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港股ADR升118點 夜期高水116點 港交所等業績 華潤飲料上市

美股向下，港股ADR升118點或0.58%，報20617點，即月恒指夜期升129點，報20615點，夜期高水116點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.73%，折合報423.9元；阿里巴巴（9988）跌0.44%，折合報97.6元；美團（3690）升3.24%，折合報186.96元；匯控（0005）升0.99%，折合報69.36元；建行（0939）升0.9%，折合報6.05元。

道期現跌0.291%；標期現跌0.09%；納期現跌0.15%。日本東證指數現升0.19%；韓國KOSPI指數現升0.45%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.19%。

VIX指數隔晚跌0.92%或0.17點，報18.2點。

紐油現跌0.43%或0.3美元，報71.43美元；布油現跌0.39%或0.3美元，報75.74美元；金價現跌0.13%或3.71美元，報2745.3美元；LME 銅期貨隔晚升0.25%或24美元，報9583美元。比特幣現跌0.53%或358.12美元，報67139.95美元；美國10年期債息現升0.14%或0.006厘，報4.2136厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中廣核電力（1816）、中煤能源（1898）、港交所（0388）、麗珠醫藥（1513）、上海石油化工股份（0338）、海豐國際（1308）、滔搏（6110）

華潤飲料（2460）上市，定價14.5元。公開發售超購逾233倍，一手中籤比率三成。華潤飲料暗盤收報16元，高上市價一成，每手賬面賺300元。

呂宇健旗下利駿（8360）響應簡樸房政策，改名簡樸生活集團。

龍源電力（0916）16.86億人幣收購母公司8項新能源業務。

越秀地產（0123）25.33億人幣投得北京昌平居住及設施用地。

國藥（1099）第三季淨利潤按年減一成至3.22億人幣。

思捷（0330）將德國附屬轉售當地百年老店Deichmann。

聯通（0762）首三季純利升10%至190億元人幣，聯通雲收入升近兩成。

神話世界（0582）擬在濟洲項目增投資，冀吸引日台旅客。

泡泡瑪特（9992）第三季整體收益增至多125%。

匯彩（1180）擬拓菲律賓市場。

中電信（0728）首三季純利升8%至293億元人幣。

李寧（2331）伙紅杉資本組合資公司拓海外市場，涉資2億。李寧第三季零售流水按年錄中單位數下降。

淘寶雙11昨首輪售賣，174個品牌成交額破億元人民幣。

周大福（1929）上季港澳同店銷售跌30%，黃金存貨對沖致中期盈利跌最多46%。

東方海外（0316）112億人幣，租6集裝箱船15年。

國泰（0293）：今年首9個月載客破2000萬人次，單月增近18%至181.7萬人次。

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