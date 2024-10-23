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恒指今早高開26點 華潤飲料上市升13% 潤電配股跌5%

恒指今早高開26點或0.13%，報20525點，大市成交金額25億元；國指今早高開6點或0.1%，報7369點。恒生科技指數開市報4527點，升0.12%。上升股份比例為9.28%，下跌為2.85%，無升跌為87.86%。華潤飲料（2460）上市升13%。潤電（0836）配股跌5%。

藍籌31隻升，22隻下跌，29隻無升跌。周大福（1929）升3.98%，報7.57元，是升幅最大的藍籌，華潤電力（0836）跌5.06%，報19.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報41.3元，升1.72%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報31元，跌1.59%。

恒指續受制於10天線(20597.38點)。科指續受制於10天線(4538.95點)。

潤電（0836）折讓5%配股 籌71億。開市報19.7元，跌5.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中廣核電力（1816）開市報3.02元，無升跌。

中煤能源（1898）開市報9.63元，無升跌。

港交所（0388）開市報313元，升0.64%。

麗珠醫藥（1513）無成交，報28.4元。

上海石油化工股份（0338）開市報1.2元，無升跌。

海豐國際（1308）無成交，報21.85元。

滔搏（6110）開市報2.77元，升0.36%。

華潤飲料（2460）上市，定價14.5元。公開發售超購逾233倍，一手中籤比率三成。華潤飲料暗盤收報16元，高上市價一成，每手賬面賺300元。開報16.46元，升13.51%。

呂宇健旗下利駿（8360）響應簡樸房政策，改名簡樸生活集團。無成交，報0.56元。

龍源電力（0916）16.86億人幣收購母公司8項新能源業務。開市報6.98元，升1.6%。

越秀地產（0123）25.33億人幣投得北京昌平居住及設施用地。無成交，報6.23元。

國藥（1099）第三季淨利潤按年減一成至3.22億人幣。開市報20.25元，無升跌。

思捷（0330）將德國附屬轉售當地百年老店Deichmann。無成交，報0.154元。

聯通（0762）首三季純利升10%至190億元人幣，聯通雲收入升近兩成。開市報6.94元，升1.17%。

神話世界（0582）擬在濟洲項目增投資，冀吸引日台旅客。無成交，報0.193元。

泡泡瑪特（9992）第三季整體收益增至多125%。創52周高，見72元，開市報72元，升13.48%。

匯彩（1180）擬拓菲律賓市場。無成交，報0.93元。

中電信（0728）首三季純利升8%至293億元人幣。開市報4.73元，升0.85%。

李寧（2331）伙紅杉資本組合資公司拓海外市場，涉資2億。李寧第三季零售流水按年錄中單位數下降。開市報16.1元，升0.25%。

淘寶雙11昨首輪售賣，174個品牌成交額破億元人民幣。阿里巴巴（9988）開市報96.4元，跌0.87%。

周大福（1929）上季港澳同店銷售跌30%，黃金存貨對沖致中期盈利跌最多46%。開市報7.57元，升3.98%。

東方海外（0316）112億人幣，租6集裝箱船15年。開市報109.6元，無升跌。

國泰（0293）：今年首9個月載客破2000萬人次，單月增近18%至181.7萬人次。無成交，報7.97元。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1970元，開市報1970元，升0.33%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1970元，開市報1970元，升0.33%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.215元，開市報0.215元，升10.26%；順誠（0531）創52周高，見0.48元，開市報0.48元，無升跌；泡泡瑪特（9992）創52周高，見72元，開市報72元，升13.48%；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元。

異動股

上升異動股，包括，興利（香港）控股（0396）開市報0.088元，升14.29%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見72元，開市報72元，升13.48%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.061元，升12.96%；新時代能源（0166）開市報0.066元，升11.86%；硅鑫集團（8349）開市報0.95元，升11.76%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.089元，升11.25%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.215元，開市報0.215元，升10.26%；北方礦業（0433）開市報0.026元，升8.33%；瑞爾集團（6639）開市報3.63元，升6.45%；裕承科金（0279）開市報0.052元，升6.12%。

下跌異動股，包括，優必選（9880）開市報96.9元，跌10.03%；SINCEREWATCH HK（0444）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；帝國科技集團（0776）開市報4.51元，跌6.04%；中廣核礦業（1164）開市報2.18元，跌6.03%；匯財金融投資（8018）開市報0.074元，跌5.13%；華潤電力（0836）開市報19.7元，跌5.06%；鐵貨（1029）開市報0.095元，跌5%；恆泰裕集團（8081）開市報0.048元，跌4%；國農金融投資（8120）開市報0.051元，跌3.77%。

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