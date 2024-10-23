CDC表示，已有10人入院，其中包括一名患有溶血性尿毒癥綜合征併發症的兒童，這種疾病會損害小血管，並可能導致致命血栓。該機構表示，所有受訪人都報告在9月27日至10月11日期間在麥當勞用餐後生病，多人明確提到吃過「足三兩」漢堡。

麥當勞股價收市後時段一度下跌超過10%，隨後跌幅收窄。

麥當勞表示，正在果斷迅速採取行動來控制疫情。該公司已將「足三兩」漢堡從受影響地區餐廳下架，並要求所有當地餐廳將被認為可能是致病元凶的洋蔥末從供應鏈中去除。

麥當勞在聲明中表示，「我們正在與供應商密切合作，將在未來幾周內補充足三兩漢堡的供應」，並稱菜單上所有其他食品仍可提供。

大腸桿菌是通常存在於人或動物腸道的細菌，一般無害。這次疫情是由一種有毒的形態引起，所有感染都與同一菌株有關：大腸桿菌O157:H7。症狀通常在細菌進入身體後三到四天出現，可能會有嚴重的胃痙攣、腹瀉和嘔吐。

麥當勞已要求科羅拉多州、堪薩斯州、猶他州和懷俄明州的餐廳，以及愛達荷州、愛荷華州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州和奧克拉荷馬州的部分餐廳下架足三兩漢堡。麥當勞還表示，部分感染可能來自為三個配送中心提供洋蔥的一家供應商。

CDC表示，真正的病例數目可能遠高於目前已知人數，並且可能涉及更多州。該機構稱，因為許多人沒檢測就已康復，病例數可能還會繼續上升，需要三到四周時間才能確定病人是否屬於疫情造成。