彭博社報道，IMF日本代表處負責人Nada Choueiri表示，該機構對日本通脹可持續的信心增強，預計日本央行未來幾年將繼續循序漸進地提高利率。
Choueiri表示，「我們已經看到消費指標開始上升，員工的預定收入也開始增加，這表明經濟中的價格-薪資良性循環正在發揮作用」，「這就是我們更有信心的原因」。
IMF預計名義中性利率將在1.5%左右，高於民間經濟學家估計的1%。IMF認為中性利率水平將在2026年底前後達到，並呼籲日本央行保持謹慎態度。
Choueiri指出，「由於存在風險，需要循序漸進，謹慎行事」「上行與下行風險共存，而且不確定性很高。不僅來自內部，來自國內經濟，也來自全球經濟」。
市場普遍預計日本央行將在10月31日下一次政策會議結束時維持基準利率在0.25%不變，這個時間恰好在美國大選和下一次聯儲局會議之前。日本周日還將迎來眾議院選舉，這也增加了不確定性，當地媒體稱執政的自民黨有可能遭遇2009年以來的最大失利。
Choueiri認為，「今年對日本而言是意義非凡的一年」，「日本央行在退出方面取得的成功可以給市場上一堂溝通課。我認為記住這一點很重要 —— 日本央行在退出孳息曲線控制(YCC)、量化質化寬鬆(QQE)和啟動QT(量化緊縮，即收縮資產負債表)方面做得非常出色，我們建議他們繼續與市場審慎溝通」。
每美元兌日圓曾升值最多0.48%，升值至151.8日圓，是7月31日153.88日圓後最強，現報151.69日圓，升0.4%。
每百日圓兌港元曾貶值最多0.45%，貶值至5.121，是7月31日5.0789後最弱。現報5.124，貶值0.39%。
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