教育局前局長孫明揚周二(22日)於睡夢中離世，享年80歲。行政長官李家超對其辭世表示哀悼。人稱「孫公」、「拆彈專家」的孫明揚，最為人熟悉的是在2002年出任房屋及規劃地政局局長期間，推出一系列穩定樓市政策，被市場統稱為「孫九招」。