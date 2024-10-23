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孫明揚離世 享年80歲 任內推「孫九招」救市惹議

教育局前局長孫明揚周二(22日)於睡夢中離世，享年80歲。行政長官李家超對其辭世表示哀悼。人稱「孫公」、「拆彈專家」的孫明揚，最為人熟悉的是在2002年出任房屋及規劃地政局局長期間，推出一系列穩定樓市政策，被市場統稱為「孫九招」。

孫明揚於1966年加入港英政府，任職政務主任，先後出任副運輸司、憲制事務司、政務司等。回歸前，借調到行政長官辦公室工作，出任政策統籌局局長。回歸後，他出任民政事務局局長，同年8月調任政制事務局局長。

「孫九招」成樓市雙面刃

孫明揚於2002年7月擔任房屋及規劃地政局局長。本港於1997年經歷金融暴，樓價一度重挫，政府遂2002年底推出「孫九招」，希望透過減少土地供應和政府退出房地產市場等方法，刺激樓市市道，具體措施包括取消拍賣土地，暫停勾地一年；停建停售居屋；終止出售公屋(租者置其屋)計劃等。雖然「孫九招」出台後，樓市成交量回升，但因為房屋供應量大減，令多年後本港住宅持續供不應求，埋下日後樓價失控狂飈埋下伏線。

孫明揚於2003年4月兼任房屋委員會主席，2005年中出任署理政務司司長，接替辭官參選特首的曾蔭權，換屆後出任教育局長，直至2012年離任。他於任期最後一年多期間多次因病入院，包括因腎衰竭洗腎、切除甲狀腺腫瘤等。

 

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