彭博社引述消息報道，總部位於加拿大的研究公司TechInsights最近拆解了華為至少一款高端人工智能加速器，並在其中發現一枚昇騰910B晶片是台積電製造。這個發現表明中國仍然難以可靠生產出足量高端晶片。
華為自2020年8月以來一直在美國的制裁名單上，過去一年，依賴中芯國際生產半導體。美國官員多次對中芯國際量產7奈米晶片的能力以及該晶片的性能表示懷疑。
目前尚不清楚華為是通過什麼方法以及在何時取得台積電晶片。台積電曾表示，自從2020年9月15日後，已經停止對華為的所有發貨。在被問及TechInsights的報告時，台積電重申了上述說法。
台積電在電郵聲明中寫道，台積電是一間守法的公司，承諾遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制規定；根據監管要求，台積電自2020年9月中旬起不再向華為供貨。公司已經主動與美國商務部就報告中的問題進行了溝通，目前沒有受到任何調查。
TechInsights對報道不予置評，華為暫未發表評論。
美國商務部發言人表示，該機構負責半導體貿易限制的工業與安全局「獲悉有關美國出口管制規定可能被違反的報告」。該發言人稱，「我們不能評論調查是否正在進行」，工業與安全局致力於確保針對中國收購先進半導體而實施的嚴格管控措施得到遵守。
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