華為自2020年8月以來一直在美國的制裁名單上，過去一年，依賴中芯國際生產半導體。美國官員多次對中芯國際量產7奈米晶片的能力以及該晶片的性能表示懷疑。

目前尚不清楚華為是通過什麼方法以及在何時取得台積電晶片。台積電曾表示，自從2020年9月15日後，已經停止對華為的所有發貨。在被問及TechInsights的報告時，台積電重申了上述說法。

台積電在電郵聲明中寫道，台積電是一間守法的公司，承諾遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制規定；根據監管要求，台積電自2020年9月中旬起不再向華為供貨。公司已經主動與美國商務部就報告中的問題進行了溝通，目前沒有受到任何調查。

TechInsights對報道不予置評，華為暫未發表評論。

美國商務部發言人表示，該機構負責半導體貿易限制的工業與安全局「獲悉有關美國出口管制規定可能被違反的報告」。該發言人稱，「我們不能評論調查是否正在進行」，工業與安全局致力於確保針對中國收購先進半導體而實施的嚴格管控措施得到遵守。

其他報道

摩通：中國政策組合拳未改變大局

巴西農業部長：巴西應加入「一帶一路」計劃

IMF對日本通脹可持續性信心增強 料日央行繼續加息 日圓貶值至3個月最弱

工信部部長會見蘋果CEO 庫克：願意加大在中國投資

地平線IPO投資者據報包括柏基、挪威主權財富基金等

美銀CEO：聯儲局減息時不要用力過猛

OpenAI任命前白宮官員為公司首位首席經濟學家

財政部在澳門發行50億元人民幣國債

Arm計劃取消高通晶片設計許可

美國疾控中心：麥當勞「足三兩」大腸桿菌 一人死亡

華昊中天醫藥招股 入場費4444.38元

特步第三季主品牌零售銷售錄中單位數增長

優必選折讓19%配股 籌4億

滬深三大指數低開 人行進行7927億人幣逆回購

恒指今早高開26點 華潤飲料上市升13% 潤電配股跌5%

潤電折讓5%配股 籌71億

港股ADR升118點 夜期高水116點 港交所等業績 華潤飲料上市

美債息上升 道指跌6點 納指創3個月高

北水增持石藥 減持盈富