報道稱，中金公司於達成「SFISF」項下的首筆質押式回購交易後，周二又完成了該項下的首次買入股票交易。中金表示，下一步將繼續使用互換便利業務獲得的資金進一步增持股票，助力資本市場健康穩定發展。

同日，國泰君安證券也完成了「SFISF」項下的全市場首單國債換入交易。國泰君安相關負責人表示，公司長期堅定看好中國資本市場發展，將充分利用SFISF操作工具，發揮證券公司的專業優勢，積極履行金融機構的社會責任，為資本市場穩定發展做出貢獻。

根據中證監公告，首批獲準參與SFISF操作的共有17間證券公司，包括中信證券、中金公司、國泰君安和華泰證券等龍頭券商。據記者了解，其他證券公司也密切跟進相關業務。第一創業相關人士就表示，公司正積極研究並密切關注SFISF的相關條件及進展。

中金公司分析認為，SFISF的落地，有利於從機構端為資本市場引入規模化的增量資金進行逆周期調節，同時向市場注入信心並提振活躍度，對維護市場的長期穩定運作將發揮重要的積極作用。對於以證券公司等為代表的SFISF參與機構而言，有助於提升相關機構的資本使用效率及中長期ROE（淨資產收益率）空間，其中投資交易能力突出、風險管理水平領先的頭部機構料將更為受益。

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