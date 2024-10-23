港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌4.51點子至4.24018%，是9月27日後最低，當日報4.18752%。對上一次連跌2日是10月17日，當日拆息報4.32952%。
港元現報7.7718元升值2點子，曾貶值最多17點子，報7.7737元，亦曾升值最多11點子，報7.7709元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.97億元，與上日相同，總結餘是10月21日後最低。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌22.75點子至3.75726%，是9月20日後最低；1星期HIBOR跌2.76點子至4.14571%，是9月23日後最低；2星期HIBOR跌4.26點子至4.17488%，是9月23日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.41點子至4.29929%，是10月21日後最高；6個月期HIBOR跌1.04點子至4.14524%，是10月17日後最低；12個月期HIBOR跌0.9點子至4.07488%，是10月18日後最低。
美元指數現報104.112升值0.037點或0.04%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6452%，終止連續3日擴闊，利差是2024年10月17日後最窄，當日差距為-0.6307%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2024年10月15日，當日利差報-0.5377%。
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